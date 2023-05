Le Nothing Phone (1) recevra bientôt Android 14 Beta 1

Au début du mois, Google a lancé la mise à jour Android 14 Beta 1, destinée aux développeurs et aux early-adopters. Actuellement, la série Pixel a déjà commencé à distribuer la version bêta d’Android 14 aux appareils éligibles.

En outre, Nothing a récemment confirmé que la première version bêta du logiciel sera bientôt disponible sur son smartphone Phone (1), ce qui en fait l’un des premiers appareils non Google à bénéficier d’une phase preview indépendante. Néanmoins, les autres OEM n’ont pas confirmé leur accès à la mise à jour, et Google dévoilera les nouvelles fonctionnalités lors de l’événement Google I/O le 10 mai.

Early access to Android 14 Beta 1 just dropped. Thanks @Android and @Google, very excited about what Nothing has coming in 2023. pic.twitter.com/AiZ6ptMtpA — Carl Pei (@getpeid) April 28, 2023

Il est également important de mentionner que les mises à jour Android 13 Beta 1 et Android 14 Beta 1 ont été publiées en temps voulu pour le Phone (1). Les appareils Nothing Phone (1) fonctionnent sous Nothing OS 1.5 basé sur Android 13 depuis la mi-février.

En obtenant un accès anticipé à Android 14 Beta 1, l’équipe produit de Nothing peut assurer une intégration transparente de la mise à jour avec le Nothing OS, offrant une expérience utilisateur fluide.

Cela pourrait également conduire au lancement de la mise à jour stable de Nothing OS plus tard dans l’année, coïncidant avec le lancement du prochain Nothing Phone (2) dans les mois qui suivent.

Disponibilité

En termes de disponibilité, Nothing a annoncé aujourd’hui que le Phone (1) sera éligible à Android 14 Beta 1 dans les semaines à venir. Cependant, le calendrier de la mise à jour n’a pas encore été dévoilé, mais elle devrait être disponible le jour de la Google I/O, c’est-à-dire le 10 mai.

En ce qui concerne la mise à jour, Nothing a mentionné :

Ils seront parmi les premiers partenaires de Google Android à fournir un accès Beta à Android 14. Leur équipe produit recevra un accès anticipé à la nouvelle mise à jour Android 14 Beta 1, garantissant une intégration transparente avec le système d’exploitation de Nothing pour une expérience utilisateur ininterrompuep

L’annonce que le Nothing Phone recevra la version bêta d’Android 14 indique clairement que l’entreprise s’engage à fournir aux utilisateurs la technologie la plus récente et la plus performante. Cela montre également que l’entreprise se concentre sur la fourniture d’une expérience utilisateur de haute qualité, ce qui est essentiel sur le marché très concurrentiel des smartphones. Il sera intéressant de voir comment Nothing OS sera adapté à cette nouvelle version d’Android.