La première bêta d’Android 14 est arrivée : voici ce qu’elle offre

La première version bêta d’Android 14 est disponible aujourd’hui. Cette version, qui, selon Google, s’appuie sur les thèmes centraux de la plateforme, à savoir « la confidentialité, la sécurité, les performances, la productivité des développeurs et la personnalisation des utilisateurs », est accessible à un plus grand nombre de développeurs et d’utilisateurs précoces.

La mise à jour elle-même ne sera pas envoyée directement aux appareils Android avant un certain temps, mais la version bêta est accessible sur le site des développeurs de la plateforme pour les propriétaires de Pixel qui souhaitent l’essayer. Elle devrait fonctionner « à travers les facteurs de forme », de sorte que les smartphones conventionnels, les pliables et les tablettes devraient tous parfaitement fonctionner.

Il s’agit de la première version bêta prévue, d’autres mises à jour étant programmées d’ici juillet. Après une série de mises à jour de « stabilité », la version complète d’Android 14 devrait commencer à être diffusée quelque temps après la sortie de la version bêta de juillet. Avant la publication d’aujourd’hui, la version preview d’Android 14 n’était disponible que pour un nombre restreint de développeurs de la plateforme.

Comme pour les versions précédentes d’Android, de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont proposées. Certaines sont purement destinées à faciliter la tâche des développeurs — les utilisateurs lambdas ne les rencontreront probablement jamais et ne seront probablement pas très enthousiasmés par ces fonctionnalités, même s’ils les voient. En revanche, certaines parties de la mise à jour plairont à plusieurs utilisateurs, notamment un éventail plus large d’options de sécurité et un gestionnaire d’informations d’identification. Ce dernier est une fonctionnalité dont les utilisateurs d’iOS disposent depuis un certain temps, et qui sera donc sans aucun doute bien accueillie par les utilisateurs d’Android.

Comme mentionné, un grand nombre des principales mises à jour de la version bêta initiale sont spécifiques aux développeurs.

Android 14 Beta 1 : Nouveautés

Fonctionner sur tous les facteurs de forme : Android 14 s’appuie sur les précédentes versions pour prendre en charge les tablettes et les appareils pliables, et fournit des outils et des ressources aux développeurs d’applications pour améliorer leur expérience sur ces appareils

: Android 14 s’appuie sur les précédentes versions pour prendre en charge les tablettes et les appareils pliables, et fournit des outils et des ressources aux développeurs d’applications pour améliorer leur expérience sur ces appareils Une interface système plus intelligente : Android 14 apporte des améliorations à l’interface utilisateur du système, notamment une flèche de retour plus visible pour la navigation gestuelle, une fenêtre de partage du système supérieure qui permet aux applications d’ajouter des actions personnalisées et un meilleur classement des cibles de partage direct en fonction des signaux de l’application

: Android 14 apporte des améliorations à l’interface utilisateur du système, notamment une flèche de retour plus visible pour la navigation gestuelle, une fenêtre de partage du système supérieure qui permet aux applications d’ajouter des actions personnalisées et un meilleur classement des cibles de partage direct en fonction des signaux de l’application Plus de capacités graphiques : Android 14 ajoute de nouvelles fonctionnalités graphiques, notamment la possibilité d’interroger et d’interpoler les chemins dans les graphiques vectoriels, d’activer les effets de morphing et d’assurer la rétrocompatibilité

: Android 14 ajoute de nouvelles fonctionnalités graphiques, notamment la possibilité d’interroger et d’interpoler les chemins dans les graphiques vectoriels, d’activer les effets de morphing et d’assurer la rétrocompatibilité Préférences linguistiques par application : Android 14 améliore les préférences linguistiques par application, en permettant une personnalisation dynamique de l’ensemble des langues affichées dans la liste des langues par application des paramètres d’Android, et en donnant aux éditeurs de méthodes d’entrée (IME) un moyen de connaître la langue de l’interface utilisateur de l’application en cours

: Android 14 améliore les préférences linguistiques par application, en permettant une personnalisation dynamique de l’ensemble des langues affichées dans la liste des langues par application des paramètres d’Android, et en donnant aux éditeurs de méthodes d’entrée (IME) un moyen de connaître la langue de l’interface utilisateur de l’application en cours Limitation de la visibilité des services d’accessibilité pour les personnes handicapées : Android 14 introduit l’attribut accessibilityDataSensitive , qui permet aux applications de limiter la visibilité des vues spécifiées aux seuls services d’accessibilité qui prétendent aider les utilisateurs handicapés, ce qui améliore la protection des données des utilisateurs et empêche les actions critiques involontaires

: Android 14 introduit l’attribut , qui permet aux applications de limiter la visibilité des vues spécifiées aux seuls services d’accessibilité qui prétendent aider les utilisateurs handicapés, ce qui améliore la protection des données des utilisateurs et empêche les actions critiques involontaires Compatibilité des applications : Android 14 est désormais en version bêta, ce qui permet aux utilisateurs et aux développeurs de tester leurs applications. Les utilisateurs peuvent tester les applications sur Android 14 et signaler les problèmes qu’ils rencontrent. Les développeurs peuvent installer leur application publiée sur Android 14 Beta pour tester la compatibilité et garantir des performances optimales

Et de multiples découvertes

Mishaal Rahman d’Esper.io a découvert de nouvelles fonctionnalités dans la mise à jour Android 14 bêta 1. Voici un rapide résumé des dernières découvertes :

Amélioration de la confidentialité du code PIN : Désactive les animations lors de la saisie du code PIN pour améliorer la confidentialité contre les regards indiscrets par dessus l’épaule

Barre de navigation transparente : Ajout d’une option dans les Options du développeur pour rendre la couleur de fond de la barre de navigation transparente par défaut

Profils audio Bluetooth LE : Ajout d’une option dans Paramètres > Système > Options de développement pour activer les profils audio Bluetooth LE. Liste d’autorisation pour sélectionner les appareils distants autorisés à se connecter depuis les profils audio LE

Mise à jour du système Google Play : livré avec la version 2023 de la mise à jour du système Google Play et la version 6 de l’extension du SDK

Dialogue de confirmation de la langue du système : Affiche une boîte de dialogue de confirmation lorsque l’on tente de changer la langue du système (locale) dans Android 14 Beta 1

Service d’accessibilité de l’application sideloadée : Permet d’activer le service d’accessibilité d’une application sideloadée depuis la page d’information de l’application, le menu à trois points et l’option « autoriser les paramètres restreints »

Puce « à proximité » dans la fenêtre de partage : Retour de la puce « Nearby » dans la fenêtre de partage, qui n’existait pas dans DP2

Fonds d’écran en direct sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage : Ajout de la possibilité de définir différents fonds d’écran en direct sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, bien qu’ils ne soient pas activés par défaut

Afficher la météo sur l’écran de verrouillage : Ajout d’une nouvelle option dans Réglages > Affichage > Écran de verrouillage pour afficher la météo, comme le montre la mise à jour Developer Preview 2

Prise en charge de la version 16 du 3GPP : Mise à jour du modem avec prise en charge de la version 16 du 3GPP pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Icônes d’applications clonées améliorées : Les icônes des applications clonées ont désormais un badge plus approprié, mais le Pixel Launcher affiche toujours le badge du profil de travail

Accès partiel aux photos et vidéos : Affiche une boîte de dialogue différente lors de l’octroi d’un accès partiel aux photos et aux vidéos, permettant de « sélectionner plus », « ne pas sélectionner plus » ou « toujours tout autoriser » pour les autorisations de médias visuels

Disponibilité

Google a annoncé que les appareils Pixel pris en charge, y compris les séries Pixel 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7 et 7 Pro, peuvent être inscrits pour recevoir les mises à jour Android 14 Beta et les mises à jour Beta des fonctionnalités par OTA.

Si vous êtes déjà inscrit au programme Android 13 QPR Beta et que vous avez un appareil pris en charge, Android 14 Beta 1 sera automatiquement disponible sans aucune action supplémentaire requise.

D’autres fonctionnalités sont attendues, et un plus grand nombre d’appareils devraient pouvoir tester le système d’exploitation, au fur et à mesure que les versions bêta seront disponibles dans les mois à venir.