La date de lancement de la série Realme 11 est connue

Les appareils sont lancés en Chine d’abord et seront probablement lancés en France peu de temps après. Toutefois, la date officielle de lancement en France n’a pas encore été confirmée. Il n’y a pas non plus d’informations sur les prix pour l’instant.

Les deux smartphones pourraient être livrés avec une puce octa-core MediaTek Dimensity série 7000 sous le capot, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh. Selon leurs certifications 3C, le Realme 11 Pro offrira une charge rapide de 67W, tandis que le Realme 11 Pro+ offrira une charge rapide de 100 W. Le Realme 11 standard pourrait prendre en charge une charge rapide de 33W, un peu comme le Realme 10. Le Realme 11 pourrait être équipé de la 5G, d’un écran AMOLED, d’un SoC MediaTek Dimensity 900, et plus encore.

Actuellement, les détails autour des spécifications du Realme 11 sont rares. Le Realme 11 Pro et le Realme 11 Pro+ pourraient être dotés d’écrans AMOLED à bords incurvés de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. La configuration de la caméra des appareils pourrait aller autour de 200 mégapixels pour la caméra principale .