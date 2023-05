Les images de déballage du Google Pixel 7a font surface

Heureusement, nous ne sommes qu’à quelques jours de la Google I/O, la conférence des développeurs Android où Google a récemment pris l’habitude d’annoncer du nouveau matériel et du matériel à venir, et où le Pixel 7a devrait être dévoilé en même temps que le Pixel Fold .

La variante Arctic Blue est particulièrement intéressante, car c’est la couleur la plus récente que nous ayons vue sur un appareil Pixel. La couleur semble atténuée, presque pastel , et rappelle définitivement le Pixel 4a « Barely Blue ». Malheureusement, les images réelles de la variante Orange/Corail qui a fuité la semaine dernière n’ont pas été partagées cette fois-ci.

Les images ont été partagées sur Twitter par @SnoopyTech et montrent les Pixel 7a Carbon et Arctic Blue dans différents états de déballage . Ces images nous donnent un meilleur aperçu de ce à quoi ressembleront les couleurs dans la vie réelle.

La saison des Pixel arrive à grands pas et la quantité de fuites que nous recevons sur les prochains appareils Pixel le confirme. Après les récentes fuites montrant des images de produits du Pixel 7a Arctic Blue et orange/corail, nous avons maintenant des images réelles de ce qui semble être des boîtes avec les coloris carbone et bleu arctique.