Le ASUS ROG Ally coûtera 699,99 dollars avec un AMD Ryzen Z1 Extreme

Au début du mois, ASUS a fait des blagues et a donné les premiers détails sur son concurrent au Steam Deck, le ROG Ally, le jour du poisson d’avril. Quelques jours plus tard, ASUS a confirmé que la bête portable était bien réelle.

C’est à cette époque que les créateurs de contenu ont commencé à prendre en main le ROG Ally. Ils ont décortiqué de nombreux détails qu’ils avaient pu découvrir lors de leurs essais. Mais, il restait encore des lacunes dans l’équation.

Maintenant que quelques semaines se sont écoulées, le ROG Ally de ASUS a décidé de battre le fer à nouveau. AMD a donné quelques détails sur sa nouvelle gamme de processeurs la plus sexy. Les processeurs Ryzen Z1 et Ryzen Z1 Extreme sont conçus pour des performances élevées dans les consoles PC portables. En outre, la société a annoncé que le ROG Ally serait « disponible en premier ».

Cette semaine, The Verge a réalisé une fantastique prise en main du ROG Ally. Dans cet article approfondi, les auteurs ont été impressionnés par la machine elle-même. Au lieu d’essayer de concurrencer directement le Steam Deck, on a l’impression d’avoir un PC complet dans la paume de la main.

Le Steam Deck est d’abord une machine de jeu, avec la possibilité de charger Windows ou d’effectuer d’autres tâches en parallèle. Le ASUS ROG Ally est équipé de Windows 11. Cela signifie que tout ce qui peut fonctionner sur un PC Windows devrait fonctionner correctement sur le Ally. Le Steam Deck, malheureusement, nécessite beaucoup plus de solutions de contournement s’il n’est pas spécifiquement conçu pour lui. D’autre part, le ROG Ally sera livré avec un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate pour enfoncer le clou.

Le ROG Ally pourrait-il être la machine de jeu idéale pour 2023 ?

Plus important encore, le prix du système est une autre information que nous n’avons pas encore. Selon toutes les informations officielles, y compris l’annonce de la série AMD Ryzen Z1, nous connaîtrons le prix le jour du lancement, le 11 mai. Selon certaines théories, le prix pourrait être fixé de deux manières différentes : « Steam Deck Killer » ou « PC du futur ».

Mais aujourd’hui, les données fournies à The Verge par Roland Quandt, un spécialiste dans les fuites, ainsi qu’une fuite antérieure de SnoopyTech, nous donnent des informations capitales sur le prix. Le modèle haut de gamme ASUS ROG Ally ne coûtera apparemment que 699,99 dollars. Il s’agit du modèle équipé d’une puce AMD Z1 Extreme, de 16 Go de RAM et d’un disque dur SSD de 512 Go, ce qui signifie que l’ordinateur de poche de 512 Go de ASUS ne coûte que 51 dollars de plus qu’un Steam Deck de 512 Go (679 euros en France). Si le Z1 Extreme commence à 699,99 dollars, combien coûtera un ROG Ally avec un AMD Z1 standard ? Si ASUS veut vraiment pousser la concurrence à l’extrême, le Steam Deck commence à 399 dollars avec 64 Go d’eMMC…

Cela pourrait fonctionner, surtout si le prix est proche de celui de la Steam Deck. En revanche, un prix plus élevé pourrait créer un précédent pour l’avenir des jeux, après la pandémie, en permettant aux gens de voyager et de jouer à leur guise.

Il va sans dire que le Steam Deck est censé être un concurrent de la Nintendo Switch. Le ROG Ally pourrait bien apporter quelque chose de plus.