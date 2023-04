Voici les coques officielles du Pixel 7a que nous attendons au lancement

by

by

Google devrait annoncer le Pixel 7a, son nouveau smartphone de milieu de gamme, dans quelques semaines à peine, lors de la conférence annuelle des développeurs I/O de l’entreprise. Par ailleurs, c’est également à cette occasion que la tablette Google Pixel Tablet devrait être présentée, et qui sait, peut-être entendrons-nous également parler du Pixel Fold.

Pour en revenir au Pixel 7a, nous en savons déjà beaucoup à son sujet. Comme, par exemple, la fameuse rumeur selon laquelle Google pourrait faire passer le prix de 449 à 499 dollars cette année. Ou encore que le Pixel 7a pourrait emprunter la fonction de reconnaissance faciale au Pixel 7. Mais qu’en est-il des populaires étuis originaux de Google pour ses smartphones Pixel ?

Eh bien, les gens de WinFuture ont partagé des images de rendus d’étuis qui semblent correspondre à la perfection aux options de couleurs dans lesquelles le Pixel 7a est censé être livré. Plus précisément, il s’agirait d’une nouvelle variante spéciale en bleu arctique qui pourrait être uniquement disponible via la boutique en ligne de Google, d’une option blanc coton et d’une option gris carbone pour couvrir l’essentiel.

Cette fuite n’apporte pas grand-chose d’autre qu’une confirmation supplémentaire des couleurs du Pixel 7a. Espérons qu’il y aura plus de coques originales que ces trois-là. Même si Google n’en sort pas plus, il y aura beaucoup de choix chez les fabricants tiers.

Nous connaissons déjà beaucoup

Nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi ressemblerait le Pixel 7a en nous basant sur les fuites et les rendus qui ont été publiés jusqu’à présent, qui dressent tous une image d’un design de la série Pixel 7, bien qu’avec moins de caméra et légèrement plus mince.

Si vous êtes un fan des deux modèles les plus chers de l’année dernière, alors vous aimeriez probablement le nouveau smartphone de milieu de gamme de Google tout autant, si ce n’est plus, grâce à son facteur de forme plus petit. Qui sait, il pourrait même devenir l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme en 2023, dans la lignée de son prédécesseur.