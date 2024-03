Choc sur les marchés : Chute des actions Intel et AMD suite aux restrictions chinoises

Intel et Advanced Micro Devices (AMD) ont vu le cours de leurs actions chuter de plus de 2 % ce lundi à la suite d’informations selon lesquelles la Chine restreindrait l’utilisation de leurs puces et serveurs dans les appareils gouvernementaux.

Cette dernière salve dans la guerre commerciale des puces entre les États-Unis et la Chine menace des milliards de dollars de chiffre d’affaires pour les géants de la technologie et pourrait constituer une suite intrigante à l’histoire après que la Chine a averti que la proposition d’interdiction de TikTok « reviendrait mordre » l’Amérique.

Ces derniers jours, l’administration de Pékin a établi de nouvelles lignes directrices pour éliminer progressivement les puces américaines d’Intel et d’AMD et prévoit de se débarrasser de Microsoft dans le cadre d’un stratagème protectionniste visant à favoriser et à soutenir les fournisseurs nationaux.

Ces derniers temps, la Chine a consacré d’importantes ressources à son industrie des semi-conducteurs pour faire face aux mesures prises par Washington pour restreindre et étouffer les exportations de puces très recherchées, en particulier celles qui sont à la pointe du développement.

Dans le cadre de ces mesures, le principal fabricant de puces du pays, SMIC, a mis en place de nouvelles lignes de production à Shanghai pour fabriquer des processeurs mobiles de nouvelle génération à 5 nm. Ces puces sont conçues par le géant technologique Huawei et font partie de sa gamme de processeurs pour smartphones Kirin.

Quel sera l’impact des restrictions chinoises sur les revenus d’Intel et d’AMD ?

L’importance de ces restrictions se reflète immédiatement dans les chiffres : la Chine était le plus grand marché d’Intel en 2023, avec une part de 27 % de son chiffre d’affaires. Pour AMD, c’était moins d’un cinquième, avec 15 % de son chiffre d’affaires provenant de cet État asiatique tentaculaire, mais cela reste d’une importance considérable.

Stacy Rasgon, membre de la société de recherche Bernstein à Wall Street, a commenté l’évolution de la situation avec l’analyse suivante : « Un arrêt total des achats de CPU Intel et AMD par le gouvernement chinois pourrait avoir un impact sur le chiffre d’affaires de l’ordre de quelques chiffres », a-t-il déclaré, prédisant un impact maximal de 1,5 milliard de dollars pour Intel et de quelques centaines de millions de dollars pour AMD.