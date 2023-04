La support d’iMessage par Microsoft arrive dans Windows 11

Microsoft a étendu la prise en charge d’iMessage à Windows 11, par Lien avec Windows (Phone Link) pour iOS. En mars dernier, Microsoft a annoncé son intention d’apporter la prise en charge de Phone Link à iOS, afin de permettre aux utilisateurs de Windows d’intégrer iMessage à Windows 11. L’entreprise déploie désormais cette fonctionnalité à l’échelle mondiale :

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Microsoft Phone Link pour iOS sur Windows 11 commence à être déployée pour notre audience mondiale dans 39 langues sur 85 marchés. Nous avons récemment annoncé que Windows 11 étendait notre fonctionnalité Phone Link pour permettre la connexion entre un PC Windows 11 et un appareil mobile iOS dans le but d’éliminer les barrières entre votre iPhone et votre PC et de faciliter la connexion avec les personnes qui vous sont les plus chères.

Cette fonction apportera aux utilisateurs d’iPhone une fonctionnalité dont les utilisateurs d’Android bénéficient depuis un certain temps :

Avec la possibilité d’établir cette connexion PC/téléphone iOS, nous espérons que nos clients Windows 11 n’auront plus à s’inquiéter de manquer un appel téléphonique ou un important message alors qu’ils sont concentrés sur leur PC Windows. Une fois activé par le client Windows 11, Phone Link pour iOS offrira une prise en charge iOS de base pour les appels, les messages et l’accès aux contacts. Cela signifie que si votre smartphone est rangé pendant une présentation ou un moment de concentration, vous recevrez des notifications sur votre PC Windows et pourrez choisir l’action à entreprendre — le tout sur votre PC Windows 11.

Bien que le déploiement commence aujourd’hui, il peut prendre quelques semaines pour atteindre l’ensemble de la base de clients, a indiqué l’entreprise.

Enfin !

Bien que les utilisateurs d’Android y aient accès depuis un certain temps, les utilisateurs d’iPhone ne disposaient pas d’une option analogue pour rester en contact avec leurs amis et leur famille depuis leur PC. L’absence de prise en charge de Windows a probablement empêché certains consommateurs d’explorer l’écosystème Windows PC, car ils souhaitaient une expérience plus transparente lorsqu’ils passaient d’un appareil à l’autre.

Mais étant donné la prévalence de l’utilisation de Windows dans le monde de l’informatique professionnelle et personnelle, cela signifie également qu’Apple et Microsoft n’offraient pas suffisamment de services à leurs bases de clientèle respectives, qui se chevauchent.

Pour les professionnels, l’un des avantages de Lien avec Windows est qu’ils peuvent désormais répondre aux SMS, suivre les appels et consulter les notifications entrantes plus discrètement — par exemple, lors d’une réunion où le fait de sortir son iPhone peut sembler peu professionnel. À d’autres moments, les propriétaires d’iPhone peuvent vouloir recharger leur smartphone avant de sortir, mais ils peuvent toujours suivre leurs appels, leurs textes et leurs notifications lorsque l’iPhone est branché à un autre endroit.

Une configuration très simple

Pour commencer à utiliser Lien avec Windows, les utilisateurs sont guidés dans un processus d’installation qui permet de coupler leur iPhone à leur PC en Bluetooth. Il s’agit de scanner un QR code affiché sur l’écran, de confirmer l’iPhone et de faire correspondre un code affiché sur l’iPhone au code affiché dans Phone Link. Une fois l’appairage terminé, l’utilisateur est invité à accorder un ensemble d’autorisations permettant de synchroniser le contenu sur son PC.

La dernière étape consiste à demander aux utilisateurs d’accorder des autorisations à leur iPhone dans les paramètres Bluetooth du téléphone, ce qui leur permettra de recevoir les notifications de leur téléphone sur leur PC et d’accéder à leurs contacts.

Une fois la configuration terminée, Lien avec Windows offre un support de base pour les appels, les messages et les contacts, mais il présente certaines limites. Par exemple, il ne permet pas de répondre aux messages de groupe ou d’envoyer des médias dans les messages. Et comme les messages sont basés sur une session, ils ne seront transmis que lorsque le téléphone sera directement connecté à l’ordinateur.

Les notifications, quant à elles, seront transmises à l’ordinateur par le biais des notifications Windows. Cela signifie que les utilisateurs peuvent les vérifier, les épingler et les rejeter à partir de l’interface Windows.

Lien avec Windows nécessite un iPhone avec iOS 14 ou supérieur, Windows 11, une connexion Bluetooth et la dernière version de l’application Lien avec Windows, qui est préinstallée avec Windows 11. La prise en charge n’est pas disponible pour l’iPad (iPadOS) ou MacOS pour le moment.