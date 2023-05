Selon CNBC, Google s’est lancé dans la plus importante réduction de coûts de son histoire depuis près de vingt ans. L’entreprise a supprimé 12 000 emplois, soit 6 % de sa main-d’œuvre, pour faire face au ralentissement de la croissance des ventes après des recrutements massifs avant et pendant la pandémie de COVID-19.

Ce projet a été négocié par Google pendant des années et n’a été approuvé qu’en 2021, après avoir promis des concessions. Cela inclut les 15 000 unités de logement dans la Silicon Valley. 200 millions de dollars de soutien à la communauté ou aux entreprises, et l’affectation de la moitié du campus à des usages publics.

Downton West à San Jose, qui devait devenir un méga-campus, comprendra des milliers de nouvelles unités d’habitation et 15 acres de parcs publics. La zone est considérée comme une zone de démolition, car elle devient une horreur à long terme et un zéro économique.

Un porte-parole de Google a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’entreprise est toujours en train de déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant et a assuré qu’elle s’engageait à développer le campus de San Jose à long terme. « Nous nous efforçons de faire en sorte que nos investissements immobiliers répondent aux besoins futurs de notre main-d’œuvre hybride, de notre entreprise et de nos communautés », a ajouté le porte-parole.