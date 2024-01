Realme 12 Pro et 12 Pro+ : milieu de gamme et hautes performances attendus le 29 janvier

Si vous êtes un fan de Realme ou que vous aimez simplement la technologie, vous serez heureux d’apprendre que les smartphones de milieu de gamme de Realme seront officiellement présentés le 29 janvier. Les Realme 12 Pro et 12 Pro+ ont été présentés depuis un certain temps. Ils ont même été présentés au CES 2024 plus tôt ce mois-ci, de sorte que nous avons déjà beaucoup d’informations sur les smartphones de Realme.

La société chinoise a confirmé plus tôt dans la semaine qu’elle organisera un lancement même pour sa série Realme 12 Pro à la fin du mois de janvier. Le teaser contient également un peu d’informations sur le bloc de caméra des smartphones, mais c’est quelque chose que nous savions déjà.

Selon les précédents rapports, les deux smartphones Realme seront dotés d’écrans AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme Realme l’a confirmé, les smartphones embarqueront des caméras principales de 50 mégapixels (capteur Sony IMX890), ainsi que des capteurs ultra-larges de 8 mégapixels.

Pendant ce temps, le Realme 12 Pro sera doté d’un téléobjectif de 32 mégapixels, tandis que le modèle 12 Pro+ est livré avec un bien meilleur téléobjectif de 64 mégapixels.

Une autre différence clé entre les deux smartphones de milieu de gamme est le chipset. Le Realme 12 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, tandis que le 12 Pro+ est équipé d’un meilleur processeur Snapdragon 7s Gen 2.

Aucun prix pour le moment

En ce qui concerne la mémoire, il y a beaucoup de choix, car Realme a décidé de couvrir tous les niveaux de prix avec ses smartphones de milieu de gamme. La série Realme 12 Pro de la société devrait être lancée en plusieurs variantes, notamment 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go.

Aucun mot sur le prix pour le moment, mais nous savons qu’ils seront livrés avec Android 13 basé sur Realme UI 5. Les deux smartphones de milieu de gamme finiront par être disponibles dans le monde entier.