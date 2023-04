Slack lance Canvas, une application de documentation intégrée à l’application de chat

Cela a pris plusieurs mois, mais la fonction de collaboration « Canvas » de Slack est enfin déployée dans toutes ses applications. Il s’agit en fait d’un moyen d’organiser et d’accéder à toutes les ressources qui seraient normalement dispersées dans un canal de discussion.

Slack explique que l’objectif de ces nouveaux Canvas est de « capturer et conserver les connaissances pour tout et n’importe quoi ».

Si Slack est l’endroit où le travail se fait, Canvas est l’endroit où les connaissances sont créées et partagées entre les équipes. Les Canvas améliorent la collaboration en temps réel que vous avez dans les canaux en offrant un endroit permanent pour organiser et partager des informations de toute nature. Il s’agit d’une nouvelle façon de travailler qui aidera les équipes à passer moins de temps à rechercher des informations et plus de temps à faire avancer le travail.

Vous pouvez stocker des applications, des fichiers, des liens, des personnes, du texte brut et même des fonctions in-app comme les demandes de service. Il peut vous aider à suivre les choses à faire, à partager des outils pratiques ou même à servir de FAQ pour les nouveaux arrivants.

Vous pouvez apporter des Canvas dans les discussions audio et vidéo pour en discuter avec vos collègues. À l’instar d’une application de documents sur le cloud, vous pouvez ajouter des commentaires, consulter l’historique des modifications et limiter le partage à certaines personnes. Il ne s’agit pas d’un outil de création à part entière comme Google Docs, comme l’explique Slack à The Verge, mais il peut vous aider à vous coordonner plus rapidement que vous ne le feriez avec des applications distinctes.

Un réel avantage pour Slack

Dans une certaine mesure, il s’agit d’une amélioration des signets et des épingles que Slack propose actuellement pour vous aider à trouver des documents et des notes essentiels. Ces fonctionnalités sont maintenues pour l’instant, mais il ne serait pas surprenant que Canvas devienne le moyen dominant (voire exclusif) de partager des ressources dans un canal donné.

Les Canvas promettent d’être plus pratiques, mais ils pourraient aussi donner à Slack un avantage concurrentiel. Plus il est probable que vous restiez dans Slack lorsque vous partagez des documents et effectuez des tâches, moins vous serez tenté d’utiliser des applications concurrentes.

Cela pourrait être le facteur décisif si vous évaluez les mérites de Slack par rapport à des rivaux comme Microsoft Teams.