OpenAI va vous permettre de désactiver l’historique de vos discussions dans ChatGPT

by

by

Les utilisateurs de ChatGPT seront peut-être heureux d’apprendre qu’ils disposent désormais d’un peu plus d’intimité. OpenAI vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui permet de désactiver l’historique des chats lorsque vous utilisez ChatGPT, ce qui vous permet de garder vos conversations plus « privées ».

Auparavant, chaque nouvelle discussion apparaissait dans une barre latérale à gauche, ce qui permettait à toute personne se trouvant à proximité d’obtenir un résumé rapide de la façon dont vous avez utilisé l’IA pour vous amuser, travailler à l’école ou travailler. Cela peut s’avérer problématique lorsque vous discutez d’un sujet que vous souhaitez garder secret.

Un exemple parfait est celui où vous demandez à ChatGPT de vous aider à trouver des idées de cadeaux, une excellente utilisation du chatbot d’OpenAI. Si le destinataire aime chercher des indices, il ne sera pas difficile de les trouver si une fenêtre de ChatGPT reste ouverte dans votre navigateur.

L’option permettant de désactiver l’historique se trouve dans les paramètres, sous « Data Controls ».

OpenAI a également ajouté récemment une option d’export dans la section Data Controls, un autre clin d’œil à la vie privée et au contrôle personnel de vos données. La désactivation de l’historique des discussions et l’export de vos données sont des fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs gratuits et les abonnés.

Des conversations pas si privées…

OpenAI précise que les conversations non sauvegardées ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle, mais qu’elles seront conservées pendant 30 jours. OpenAI affirme qu’elle n’examinera ces discussions qu’en cas de besoin, pour vérifier qu’il n’y a pas d’abus. Au bout de 30 jours, les discussions non sauvegardées sont définitivement supprimées. Cela signifie que vos discussions ne sont pas entièrement privées et que vous devez être conscient qu’elles peuvent être lues par les employés d’OpenAI. Cela peut poser problème dans le cadre d’une utilisation professionnelle, car des informations confidentielles pourraient être accidentellement partagées avec ChatGPT.

Quoi qu’il en soit, le problème reste entier. Même si vous désactivez votre historique, OpenAI peut encore accéder à tout ce dont vous avez discuté avec ChatGPT au cours du mois précédent.

OpenAI a indiqué qu’elle travaillait sur un nouvel abonnement ChatGPT Business afin de permettre aux entreprises et aux professionnels de mieux contrôler leurs données. Il existe déjà des IA axées sur les entreprises, telles que JasperAI.