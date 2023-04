Les avatars d’IA générative de TikTok dévoilés

TikTok inaugure une nouvelle ère dans la création d’avatars personnalisés en dévoilant une fonctionnalité qui permettra de créer des photos de profil générées par l’IA. Bien que l’outil semble analogue à l’application Lensa de Prisma Labs, il sera intégré à TikTok, ce qui le rendra plus facilement accessible que jamais.

Selon l’article de The Verge, pour utiliser la fonction d’avatar AI, l’utilisateur est invité à télécharger entre 3 et 10 photos, puis à choisir entre 2 et 5 styles pour les photos générées. Une fois prêtes, les images peuvent être téléchargées, utilisées comme photos de profil ou publiées sur TikTok.

Des exemples de l’outil, partagés par Matt Navarra, montrent une variété d’effets amusants qui peuvent être utilisés pour créer des avatars uniques et personnalisés. Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs davantage de possibilités d’exprimer leur personnalité par le biais d’avatars.

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷 View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt —Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

TikTok will then let you download 1, several, or all of the AI avatars pic.twitter.com/ajxps9Oopt —Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

Elle offre un moyen simple et divertissant de créer des photos de profil uniques sans connaissances techniques particulières. En outre, cet outil pourrait s’avérer particulièrement populaire parmi les jeunes utilisateurs de TikTok, qui n’ont peut-être aucune expérience des applications de manipulation de photos.

Explorer de nouvelles possibilités

Grâce à cette nouvelle fonction d’avatar artificiel, TikTok confortera sa position de plateforme puissante et polyvalente pour l’expression créative des utilisateurs. Que les utilisateurs l’utilisent pour réaliser des vidéos amusantes, s’exprimer par la danse ou échanger leur avatar avec une image plus intéressante générée par l’IA, il y en a pour tous les goûts sur TikTok.

Toutefois, grâce à cette nouvelle fonctionnalité générée par l’IA au sein de TikTok, les utilisateurs verront de nombreux avatars créatifs, ce qui leur permettra de se démarquer encore plus. Étant donné les différents styles présentés par Navarra dans ses exemples, qui incluent des looks modernes et caricaturaux, il est clair que les utilisateurs s’amuseront beaucoup à créer leurs propres looks.

Bien que TikTok n’ait pas encore commenté cette nouvelle fonctionnalité — probablement parce qu’elle n’en est qu’à ses débuts — les utilisateurs ont déjà exprimé leur enthousiasme à l’idée de pouvoir rendre leurs photos de profil plus intéressantes et plus amusantes. Avec un peu de chance, cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour que le monde TikTok puisse être créatif et se démarquer sur la plateforme.