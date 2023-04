La Pixel Tablet a été capturée en vidéo lors d’un événement spécial de Google

by

Durant le weekend, nous avons eu droit à une énorme fuite du Pixel Fold et maintenant nous avons des images de la Pixel Tablet. En Italie, c’est la semaine du design de Milan et Google y présente une exposition intitulée « Shaped by Water » (façonné par l’eau).

L’exposition comprend une table de produits Google, dont la Pixel Tablet. Une photo de la Pixel Tablet montre l’appareil en « corail ». D’autres images montrent une version verte de la tablette avec un bord noir qui pourrait être appelé « noisette » et un modèle beige avec un bord blanc appelé « porcelaine ».

Peut-être pourrons-nous acheter la tablette dans ces couleurs (et, selon 9to5Google, dans une quatrième couleur manquante) lorsqu’elle sortira enfin.

Les photos, qui proviennent d’une vidéo publiée sur Instagram et relayée par 9to5Google, ne montrent pas le bouton de confidentialité vu sur un rendu de la Pixel Tablet. Cependant, 9to5Google a déclaré que le bouton de confidentialité fera bel et bien partie du design final de la tablette.

Parmi les autres éléments de la table, citons le bracelet à maillons métalliques de la Pixel Watch en argent brossé, qui devrait être présenté au printemps, ainsi que le bracelet en mailles métalliques. Étant donné que nous sommes au printemps, ces bracelets pourraient être commercialisés dans un avenir assez proche. N’oubliez pas que deux dates importantes pour les fans de Pixel sont à venir. Selon Jon Prosser de FPT, Google est censé commencer à accepter les précommandes pour le Pixel Fold le 26 avril dans le Google Store et pourquoi Google ne ferait-il pas d’autres annonces à cette date ?

La deuxième grande date à venir est le 10 mai, date à laquelle se tiendra la Google I/O 2023. C’est la tribune idéale, alors que tout le monde suit la keynote en streaming, pour faire des annonces fracassantes sur les prochains produits Made by Google.

Rendez-vous le 26 avril

La Pixel Tablet, une extension de l’écosystème Pixel en plein essor, sera dotée d’un écran de 10,95 pouces avec un support du stylet numérique. Elle devrait être alimentée par le même chipset Tensor 2 qui équipe la gamme Pixel 7 et que l’on retrouvera vraisemblablement à l’intérieur du Pixel Fold. La tablette serait équipée de 8 Go de mémoire vive. Les dernières rumeurs indiquent que le prix de la tablette sera compris entre 600 et 650 €.

Lorsqu’elle est attachée à sa station d’accueil, la tablette fonctionnera comme un écran connecté analogue au Google Hub Max.