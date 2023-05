Le nom du Motorola Razr 40 et le prix du Razr 40 Ultra fuient avant la sortie du produit

Contrairement au leader du marché Samsung, qui semble n’avoir qu’un seul smartphone pliable à clapet dans les tuyaux pour une sortie en 2023 après avoir sorti un seul modèle Galaxy Z Flip en 2022 (et 2021), Motorola prépare très clairement deux variantes distinctes du Razr pour une annonce officielle qui devrait avoir lieu dans un peu plus d’un mois.

Bien que nous sachions déjà exactement à quoi ressembleront ces deux smartphones à clapet à venir, une grande confusion continue d’entourer leurs noms commerciaux (en particulier en ce qui concerne les différents pays et régions), ainsi que leurs principales spécifications au-delà de la taille de l’écran et de la capacité de la batterie.

C’est là qu’intervient Evan Blass, qui tente de faire la lumière sur le Razr 40 Ultra et ce qui a été précédemment appelé le Razr Lite, tandis qu’une source nettement moins réputée va plus loin que les simples révélations de marque en dévoilant un potentiel prix européen pour l’appareil le plus haut de gamme. Malheureusement, il n’est toujours pas possible de répondre à cette question avec un quelconque degré de confiance en ce qui concerne le prix de vente du Razr 40 « standard », anciennement connu sous le nom de Razr Lite.

En outre, nous ne savons pas si ce modèle abordable du Razr 40 Ultra, vraisemblablement très haut de gamme, sera officiellement commercialisé sur des marchés tels que la France. Si c’est le cas, un nom régional pour le Razr 40 semble également peu probable étant donné que les Edge 30 et Edge 30 Pro de l’année dernière, par exemple, sont arrivés en France sous les noms modifiés de Edge (2022) et Edge+ (2022).

Si l’on suit cette logique, un Razr 40 « international » pourrait bien déployer ses ailes en France sous le nom de Razr (2023) et le Razr 40 Ultra est toujours susceptible d’être connu sous le nom de Razr+ (2023) également.

Encore des inconnus

Évidemment, tout cela est bien moins important que le minuscule écran de couverture présenté sur le « Razr Lite » il y a quelques semaines… avec peu d’autres détails sur les spécifications ou les caractéristiques. Aussi humble soit-il à l’intérieur, il est probablement sage de ne pas s’attendre à un prix incroyablement bas, étant donné que le Razr 40 Ultra est aujourd’hui annoncé à 1 200 euros.

Certes, le Razr 40 Ultra, alias Razr+ (2023), devrait être en mesure d’éclipser son concurrent direct dans au moins un domaine important avec un écran secondaire de 3,5 pouces absolument massif, mais le Galaxy Z Flip 5 est également attendu, et il pourrait arborer un écran de couverture de taille analogue… avec une forme un peu inhabituelle.

En termes de peinture, Motorola devrait proposer le Razr 40 Ultra dans trois options très intéressantes, du moins en Europe. Il s’agit plus précisément du Phantom Black, du Glacier Blue et, surtout, du Viva Magenta, choisi par Pantone comme couleur de l’année 2023, qui orne déjà l’extérieur du très élégant Edge 30 Fusion et s’étendra bientôt au Edge 40, dont la sortie n’a pas encore été annoncée.