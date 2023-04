Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pourraient être lancés plus tôt que d’habitude

En 2023, les appareils pliables de Samsung seront enfin confrontés à une forme de concurrence significative en dehors de la Chine. Les potentiels concurrents qui se préparent à défier la gamme Z comprennent (mais ne sont pas limités) le OnePlus V Fold, le OnePlus V Flip, le Google Pixel Fold et peut-être d’autres.

C’est peut-être la raison pour laquelle Samsung se prépare non seulement à apporter une pléthore d’améliorations significatives à ses smartphones de la série Z, mais aussi, apparemment, à sortir le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 le plus tôt possible. Cette information a été communiquée pour la première fois sur Twitter et a ensuite fait l’objet d’un article de SamMobile.

Samsung Electronics usually starts mass production of foldable phone hinges at the end of June, but this year they will start mass production at the beginning of June.

It’s also possible that the Galaxy foldable will be released in July this year.

—Revegnus (@Tech_Reve) April 20, 2023