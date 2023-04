Microsoft pourrait être sur le point de faire tester Windows 12 aux Insiders

Microsoft pourrait être prêt à donner le coup d’envoi des tests de Windows 12, ou du moins des tests de Windows nouvelle génération, si l’on en croit une fuite bien connue.

C’est ce que nous dit XenoPanther, l’une des sources régulières d’informations sur Microsoft sur Twitter, qui affirme qu’il y a un grand bond en avant dans les numéros de build pour le canal Canary. Ce canal Canary représente les premières versions de test de Windows 11, et la rumeur veut qu’il s’agisse de la plateforme de test qui sera effectivement utilisée pour développer Windows 12 jusqu’à sa sortie éventuelle.

Canary has had a build jump. The jump appears to be 25346 > 25846

Cependant, jusqu’à présent, le canal Canary n’existe pas depuis longtemps (seulement depuis mars) et n’a pas été très différent du canal Dev (qui est l’étape suivante de Canary). En gros, ces deux canaux ont testé des changements plus mineurs qui seront tous mis en place dans un délai analogue (dans de nombreux cas, probablement plus tard cette année, avec la grande mise à jour 23H2).

Si XenoPanther a raison et que Microsoft passe de la série de builds 253xx à 258xx, cela pourrait indiquer le début d’un tout nouveau processus de développement de fonctionnalités de nouvelle génération pour Windows. Et cela pourrait bien être Windows 12 (si c’est bien ainsi que la prochaine itération de l’OS de Microsoft finit par s’appeler).

Si cela se confirme, les testeurs du canal Canary pourraient bientôt avoir droit à de grandes révisions de Windows 11. Des changements majeurs qui pourraient constituer la base initiale de Windows 12, comme indiqué.

Bien que toutes ces spéculations soient un peu exagérées, nous devons admettre qu’elles ne sont pas totalement dénuées de preuves. Une autre fuite sur Twitter, PhantomOfEarth, affirme que nous pourrions être prêts à passer du semestre de développement « Zinc » au « Gallium » (next-gen), et que les « builds 258xx semblent être très nouvelles ».

Is Gallium on its way to Canary soon, replacing Zinc? This 253xx -> 258xx build jump suggests it could be, but not confirming anything

Oh and the 258xx builds appear to be very new so if Canary gets anything this week it *probably* won’t be 2584x, but 2534x https://t.co/o1ucynibAN

