Google va réunir Brain et DeepMind au sein d’une seule et même équipe IA

La société d’intelligence artificielle acquise par Alphabet en 2014, DeepMind, fusionne avec l’équipe Brain de Google pour former Google DeepMind.

Dans un message partagé par Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, ce dernier déclare que les groupes combinés « accéléreront de manière significative nos progrès en matière d’IA ».

Demis Hassabis, PDG de DeepMind, sera le PDG de Google DeepMind, où Pichai déclare qu’il « dirigera le développement de nos systèmes d’IA généraux les plus capables et les plus responsables ». Par ailleurs, Jeff Dean, ancien vice-président senior de Google Research and Health et cofondateur de l’équipe Brain, prendra la direction de Google Research et de Google DeepMind en tant que scientifique en chef.

« Ensemble, en étroite collaboration avec nos fantastiques collègues des différents domaines de produits de Google, nous avons une réelle opportunité de proposer des recherches et des produits d’IA qui améliorent considérablement la vie de milliards de personnes, transforment les industries, font progresser la science et servent diverses communautés », écrit Hassabis dans une note adressée aux employés.

Working with all our fantastic colleagues across Google, we have an opportunity to build AI and ultimately AGI to benefit humanity. Looking forward to working with @JeffDean in his new role as Google’s Chief Scientist. And excited for what we create next at Google DeepMind! — Demis Hassabis (@demishassabis) April 20, 2023

« En créant Google DeepMind, je pense que nous pouvons atteindre cet avenir plus rapidement. Construire une IA de plus en plus performante et générale, en toute sécurité et de manière responsable, exige que nous résolvions certains des défis scientifiques et techniques les plus difficiles de notre époque ».

De quoi rivaliser ?

DeepMind et Google se sont déjà affrontés par le passé. En 2021, DeepMind aurait perdu sa tentative de plusieurs années d’obtenir plus d’indépendance vis-à-vis de Google, le géant de la technologie ayant commencé à pousser DeepMind à commercialiser ses travaux. Toutefois, à mesure que Google s’enfonce dans l’industrie de l’IA, il est probable qu’il souhaite combiner ses équipes de recherche pour renforcer ses efforts.

En mars, Google a ouvert un accès anticipé à son rival ChatGPT et Bing Chat, Bard. Il est assez étrange et n’a souvent pas fait aussi bien que ses concurrents dans les tests que effectués peu de temps après son lancement. Bien que Pichai ait promis que des mises à jour étaient prévues, des employés de Google auraient critiqué le produit avant son lancement et exhorté la direction à ne pas le mettre sur le marché.