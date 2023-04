Le smartphone pliable Motorola Razr 40 Ultra vient de passer sur Geekbench

Motorola devrait sortir cette année deux variantes de son Razr à clapet pliable. La première, un modèle haut de gamme, sera connue sous le nom de Razr+ (2023) ou de Motorola Razr 40 Ultra. Un modèle plus abordable, le Razr Lite, serait également en préparation. Selon MySmartPrice, le Motorola Razr 40 Ultra a récemment fait surface sur un listing Geekbench et il nous donne quelques spécifications à examiner.

Avec le numéro de modèle Motorola XT2321-1, le Motorola Razr 40 Ultra sera propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1 selon le test Geekbench. Le chipset est équipé d’un cœur haute performance X-2 cadencé à 3,19 GHz. Il comprend trois cœurs de performance avec une vitesse d’horloge de 2,75 GHz et quatre cœurs d’efficacité avec une vitesse d’horloge de 2,02 GHz.

Le test Geekbench révèle également que le modèle haut de gamme Razr disposera de 8 Go de RAM, bien qu’il puisse y avoir une variante avec 12 Go de RAM. Android 13 est préinstallé avec l’interface MyUX 5 de Motorola. Le smartphone pliable à clapet a obtenu un score de 1 285 points sur Geekbench pour un test monocoeur et un score de 3 810 points pour le test multicoeurs. Il n’y a pas de quoi s’enthousiasmer pour ces scores. Le modèle de base sera équipé d’une capacité de stockage de 128 Go. L’appareil sera protégé contre les éclaboussures.

Avec le OPPO Find N2 Flip doté d’un écran externe de 3,3 pouces, et Samsung qui devrait augmenter l’écran externe du Galaxy Z Flip 5 jusqu’à 3,4 pouces (par rapport à l’écran de couverture de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4), Motorola doit suivre le rythme du Quick View du Razr. Ce dernier, qui affiche l’heure, les notifications et les commandes de streaming, sert également de viseur pour la caméra frontale, entre autres.

Motorola pourrait augmenter la taille de l’écran Quick View de 2,7 pouces à 4,5 pouces.

Un magnifique écran à l’intérieur

Lorsqu’il est ouvert, le Razr 40 Ultra pourrait révéler un écran P-OLED (plastique OLED) de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une double caméra (64 mégapixels et 13 mégapixels) se trouve à l’arrière et MySmartPrice indique que la caméra frontale de 32 mégapixels se trouvera sous l’écran. La capacité de la batterie du smartphone sera de 3 640 mAh selon un précédent dépôt réglementaire.

Il est évident que nous en apprendrons beaucoup plus sur les deux nouveaux modèles Razr une fois que Motorola les aura officialisés. On ne sait pas encore quand cela aura lieu.