La balance connectée Body Smart de Withings peut vous cacher la mesure de votre poids

Withings a présenté sa balance Body Smart, la dernière née de sa gamme de balances connectées. L’une de ses options consiste à enregistrer votre poids, mais à ne pas le montrer et à vous envoyer un message d’encouragement à la place.

Dotée de la technologie Withings Precision, qui associe l’analyse d’impédance bioélectrique multifréquence (BIA), des capteurs de poids de précision et des algorithmes avancés fournissant des informations et des analyses de santé, la balance d’entrée de gamme fournit une analyse précise du poids et de la composition corporelle ainsi que des mesures de santé avancées, notamment la fréquence cardiaque, la graisse viscérale, l’âge métabolique et le taux métabolique de base.

Au prix de 100 euros, Body Smart est un produit abordable qui vient compléter la gamme de balances connectées Withings, qui comprend également la Body Comp (200 euros) et la Body Scan (400 euros). Toutes les balances de la gamme reposent sur les trois piliers de la technologie de précision Withings. La BIA multifréquence pour une grande précision, des mesures de poids précises et cohérentes jusqu’à 50 grammes, et des informations avancées sur la santé, y compris le suivi des mesures vitales et l’évaluation de l’état de santé.

La BIA fonctionne en envoyant un petit signal électrique à travers le corps, qui mesure la résistance et la réactivité des tissus corporels au courant. Plus le nombre de fréquences utilisées est élevé, plus l’image de la santé du corps est complète et précise. La BIA multifréquence et les algorithmes avancés permettent à Withings d’approfondir l’analyse de la composition corporelle, en passant de la mesure de la graisse, de la masse musculaire et du pourcentage de masse hydrique à l’analyse de la graisse viscérale et à d’autres paramètres corporels avancés.

Dans le cadre de son analyse améliorée de la composition corporelle, Body Smart peut également mesurer la graisse viscérale, le type de graisse qui entoure les organes internes et qui a été associé à un risque accru de maladie cardiaque et de diabète.

Withings estime qu’en mesurant et en suivant la graisse viscérale, les utilisateurs peuvent mieux comprendre leur état de santé général et prendre des mesures susceptibles de réduire leur risque de développer des maladies chroniques ainsi que des risques cardiaques. Body Smart fourni également des mesures cardiovasculaires et des informations en suivant la fréquence cardiaque en position debout.

La mesure du BMR

Pour la première fois, la Withings Body Smart pourra également mesurer le taux métabolique de base (BMR). Le BMR est le nombre de calories que le corps brûle au repos et fournit des informations précieuses sur la santé métabolique globale de l’utilisateur.

En mesurant le BMR, les utilisateurs peuvent mieux comprendre leur état de santé général et prendre des décisions éclairées concernant leur régime alimentaire et leur activité physique. Body Smart utilise également cette mesure pour calculer l’âge métabolique, en comparant le nombre de calories qu’un individu brûle au repos à celui d’autres personnes d’un groupe d’âge donné. Ces fonctionnalités seront disponibles à partir de mai 2023, à la suite d’une mise à jour automatique.

Autre première, Body Smart est doté d’un écran couleur qui affiche toutes les informations pertinentes ; toutefois, pour les timides, ceux qui préfèrent être plus discrets ou les personnes qui n’osent pas regarder, elle est dotée d’un mode « yeux fermés ». Dans ce mode, le poids de l’utilisateur est suivi dans l’application Withings qui l’accompagne, mais n’apparaît pas à l’écran. Au lieu de cela, les utilisateurs voient des messages encourageants et motivants ou des informations quotidiennes telles que le nombre de pas, la qualité de l’air et la météo. Compatible avec un maximum de 8 utilisateurs, les autres modes comprennent le mode athlétique, le mode grossesse et le mode bébé pour peser avec précision même le plus petit membre de la famille.

Une connexion avec l’écosystème Withings

Comme tous les produits de la marque, la Body Smart se connecte à l’application Withings pour aider les utilisateurs à suivre les tendances et les mesures au fil du temps, à suivre les progrès et à recevoir des conseils et des évaluations de santé détaillés ainsi qu’une inspiration quotidienne pour des progrès à long terme.

Comme la Body Comp et la Body Scan de la gamme, elle est également compatible avec le service d’amélioration de la santé Withings+ (anciennement Health+). Le service d’abonnement guide les utilisateurs au quotidien pour qu’ils adoptent de meilleures habitudes et atteignent leurs objectifs à long terme en débloquant des contenus supplémentaires tels que des analyses de mesures, des informations et des conseils.

Elle est disponible dès aujourd’hui en noir ou en blanc.