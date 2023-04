Voici les nouveaux smartphones Huawei nova 11, 11 Pro, 11 Ultra et Enjoy 60X

La série Huawei nova 11 a fait ses débuts officiels en Chine hier et se compose de trois modèles : le Huawei nova 11, le nova 11 Pro et le nouveau membre de la série, le nova 11 Ultra.

Huawei nova 11

Le nova 11 est un smartphone fin et léger doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé et un design métallique. Il peut communiquer avec des satellites dans une seule direction et dispose de la technologie XD Portrait pour les caméras avant et arrière. Il dispose d’une grande batterie de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide, et d’un chargeur de 66 W et fonctionne avec une puce 4G Snapdragon 778G avec jusqu’à 512 Go de stockage.

La caméra frontale est de 60 mégapixels et la caméra arrière a un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un autofocus laser. Le nova 11 standard a un élégant design et léger avec des coins arrondis et une épaisseur de 6,88 mm. Il ne pèse que 168 g.

Huawei nova 11 Pro

Le nova 11 Pro est un smartphone haut de gamme doté d’un écran OLED incurvé et d’une double caméra frontale. Il dispose d’une caméra principale RYYB de 50 mégapixels avec un grand capteur, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Le nova 11 Pro possède deux caméras frontales avec des résolutions de 60 et 8 mégapixels, et des objectifs grand-angle. Il fonctionne avec le processeur Snapdragon 778G de Qualcomm, également en 4G, et dispose d’une capacité de stockage allant jusqu’à 512 Go. Il offre également un support à la charge rapide de 100 W, également connue sous le nom de Turbo 2.0, pour sa batterie de 4 500 mAh.

Huawei nova 11 Ultra

Le nova 11 Ultra est un smartphone haut de gamme doté d’un écran OLED incurvé, d’un dos en cuir et d’une batterie à charge rapide de 100 W. Il fonctionne avec le processeur Snapdragon 778G et dispose de 512 Go de stockage. Il est équipé d’une double caméra frontale et d’une caméra arrière à ouverture variable, ainsi que de la technologie SMS de communication par satellite.

Le nova 11 Ultra est un smartphone de milieu de gamme doté d’une caméra arrière de 50 mégapixels dont l’ouverture peut être réglée de f/1.4 à f/4.0. À part cela, l’appareil est analogue au nova 11 Pro sur la plupart des points.

Les smartphones de la série nova 11 fonctionnent avec le tout nouveau HarmonyOS 3, qui offre une expérience fluide et sécurisée avec un nouveau super dispositif et des fonctionnalités intelligentes. En outre, la série bova 11 dispose également d’une protection en verre Kunlun avec différents niveaux pour chaque modèle.

Spécifications rapides : Série Huawei nova 11

Écran du nova 11 : OLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ (2 412 × 1 084 pixels), d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, 1.07 milliards de couleurs, une gamme de couleurs étendue P3, et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz

Écran nova 11 Pro/ nova 11 Ultra : OLED de 6,78 pouces d’une résolution full HD+ (2 652 × 1 200 pixels), d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, 1,07 milliard de couleurs, une gamme de couleurs étendue P3, et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz

Processeur : CPU Qualcomm Snapdragon 778G (4G) et GPU Adreno 642L

Système d’exploitation : HarmonyOS 3

Stockage : Jusqu’à 256/512 Go

Protection : Verre Kunlun

Caméras nova 11 : Arrière, 50 mégapixels/8 mégapixels/2 mégapixels ; Avant : 60 mégapixels (objectif ultra-large)

Caméras nova 11 Pro et nova 11 ultra : Arrière, 50 mégapixels ((f/1.4~f/4.0 ouverture) pour 11 Ultra)/8 mégapixels/2 mégapixels; avant double : 60 mégapixels objectif ultra-large + 8 mégapixels objectif portrait

Batterie : 4 500 mAh et 66 W pour le nova 11 ; 100 W pour le nova 11 Pro et 11 Ultra

Connectivité : Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz ; Bluetooth v5.2, USB Type-C, Spatial-stream Sounding MU-MIMO, NFC

GPS : Prise en charge du GPS (L1 + L5 double fréquence) AGPS/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS/NavIC

Huawei Enjoy 60X

La société a également présenté le Huawei Enjoy 60X en même temps que la série nova 11. Le Enjoy 60X est doté d’une caméra circulaire, comme la série Huawei Mate 50. Il est doté d’une énorme batterie d’une capacité de 7 000 mAh qui offre un support à la charge rapide. Il est doté d’un énorme écran LCD de 6,95 pouces avec une résolution de 2 376 x 1 080 pixels.

Le smartphone est doté d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’une caméra de profondeur de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels dans une découpe en forme de poinçon. Le Enjoy 60X est livré avec le système d’exploitation HarmonyOS 3.

Le Enjoy 60X dispose également d’un nouveau « bouton X » qui peut être personnalisé pour lancer n’importe quelle application ou tâche sur le système. Il dispose également de fonctions sonores spéciales pour une expérience audio exceptionnelle. Le Enjoy 60X dispose d’une capacité de stockage interne pouvant aller jusqu’à 512 Go. Il est disponible en cinq variantes, dont trois sont ordinaires – noir brillant, émeraude et argent. Les deux autres ont une finition en cuir – orange et noir.

Prix et disponibilité

Les prix de la série Huawei nova 11 et du Huawei Enjoy 60X sont les suivants :

nova 11

128 Go de stockage : 2499 yuans (environ 330 euros)

256 Go de stockage : 2799 yuans (environ 375 euros)

256 Go de stockage avec verre Kunlun : 2999 yuans (environ 400 euros)

512 Go de stockage avec verre Kunlun : 3399 yuans (environ 450 euros)

nova 11 Pro

256 Go de stockage : 3499 yuans (environ 465 euros)

256 Go de stockage avec Kunlun Glass : 3699 yuans (environ 490 euros)

512 Go de stockage (sans Kunlun) : 3999 yuans (environ 530 euros)

nova 11 Ultra

512 Go de stockage avec verre Kunlun : 4499 yuans (environ 600 euros)

Enjoy 60X

128 Go de stockage : 1799 yuans (environ 240 euros)

256 Go de stockage : 1999 yuans (environ 265 euros)

512 Go de stockage : 2299 yuans (environ 305 euros)

Vous pouvez précommander la série Huawei nova 11 et Enjoy 60X en Chine à partir du 17 avril, et ils seront mis en vente à partir du 26 avril. Aucune information sur un lancement en dehors de Chine.