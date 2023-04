Le lancement du Pixel Fold pourrait être prévu pour le mois de juin

La saga du premier téléphone pliable de Google et de son prix devient de plus en plus déconcertante à mesure que la date de lancement se rapproche. Plus nous nous rapprochons de la conférence Google I/O de cette année, plus nous entendons de rumeurs. Les dernières rumeurs en date concernent la date de lancement du Pixel Fold et d’autres dates importantes.

Selon Jon Prosser sur Twitter, Google annoncera le Pixel Fold le 10 mai. Cela coïnciderait avec la date prévue pour Google I/O, ce qui signifie que l’annonce aura lieu pendant l’événement.

Google Pixel Fold Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners/carriers: May 30

Pre-order from partners/carriers: May 30

Available: June 27

Prosser n’a pas vraiment eu la meilleure histoire en ce qui concerne les fuites de Google. Toutefois, il s’est montré assez précis ces derniers temps. Sa prédiction correspond également à ce que d’autres fuites ont suggéré.

Le tweet mentionne ensuite un élément qui n’est pas apparu dans d’autres fuites : des informations sur les précommandes. Prosser affirme que les précommandes pour le smartphone pliable seront ouvertes le 10 mai également. Cependant, les précommandes ne seront disponibles que sur le Google Store à cette date. Les précommandes auprès des opérateurs et autres revendeurs seront retardées jusqu’au 30 mai.

Enfin, la rumeur affirme que le Pixel Fold sera lancé à la mi-juin. Plus précisément, la date de lancement est annoncée pour le 27 juin. Il semble donc que les acheteurs devront attendre un peu plus d’un mois après l’annonce pour mettre la main sur l’appareil.

Et le prix ?

D’après ce que nous savons actuellement sur le Pixel Fold, il devrait coûter entre 1 300 et 1 800 dollars. Cependant, une fuite de Yogesh Brar affirme que la fourchette pourrait être plus proche de 1 300 à 1 500 dollars. Si Brar a raison, cela placerait l’appareil pliable sous le prix du dernier Samsung Galaxy Z Fold.

Il va sans dire qu’il faut considérer ces fuites avec un certain scepticisme. Les antécédents de Google en matière de prix des smartphones ont également été assez imprévisibles ces dernières années. L’entreprise est passée à la bonne vitesse avec les séries Pixel 6 et Pixel 7, poussant ses flagships dans une catégorie de prix où elle est parvenue à sous-coter Apple, Samsung, et même OnePlus.

Il ne sera pas surprenant que Google réussisse un coup analogue avec le Pixel Fold. Mais les smartphones pliables sont une tout autre paire de manches, tant en termes de défis techniques que de coûts des composants. Même des entreprises comme Samsung ont trébuché pendant quelques générations avant de trouver le bon équilibre entre la qualité et les coûts.