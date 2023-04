Voici les Huawei MateBook D14/D16 2023 avec des processeurs Intel Core de 13e génération

Huawei a dévoilé en Chine les nouveaux modèles 2023 du MateBook D14 (2023) et du MateBook D16 (2023), ainsi que la série nova 11. Ces MateBook sont équipés de processeurs Intel Core de 13e génération.

Les MateBook D14 et MateBook D16 (2023) sont dotés d’une élégante coque métallique, de cadres fins autour de l’écran, d’un clavier rétroéclairé de pleine taille, d’un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation et d’une discrète webcam cachée dans le clavier. Disponibles dans les coloris Bright Moon Silver et Space Gray, ces ordinateurs portables partagent une esthétique analogue.

La principale différence entre les deux modèles réside dans la taille de leur écran. Le MateBook D14 (2023) est doté d’un écran LCD IPS de 14 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, d’un ratio 16:10, d’un rapport écran/corps de 90 % et d’une luminosité typique de 300 nits. En revanche, le MateBook D16 (2023) est doté d’un écran LCD IPS de 16 pouces plus grand, avec la même résolution, le même ratio hauteur/largeur, le même ratio écran/corps et le même niveau de luminosité que le D14.

Les deux écrans offrent un mode de protection des yeux pour réduire l’émission de lumière bleue et ajuster la température des couleurs en fonction de la lumière ambiante, ainsi qu’une prise en charge de la saisie multi-touch pour les fonctionnalités améliorées de Windows 11.

Sous le capot, les MateBook D14 (2023) et MateBook D16 (2023) sont équipés des derniers processeurs Intel de 13e génération et de la carte graphique Iris Xe. Le MateBook D14 (2023) offre deux options de processeur : Core i5-1340P ou Core i7-1360P, tandis que le MateBook D16 (2023) offre trois options : Core i5-13500H, Core i7-13700H ou Core i9-1390H. Les processeurs de la série H sont plus puissants et conviennent aux tâches exigeantes.

Les deux modèles sont livrés avec 16 Go de RAM LPDDR4x et 1 To de stockage SSD M.2 2280. Ils fonctionnent sous Windows 11, qui offre une nouvelle interface utilisateur, des fonctions multitâches améliorées, une meilleure sécurité et une compatibilité avec les applications Android.

Une grosse autonomie

Sur le plan de l’autonomie, le MateBook D14 (2023) dispose d’une batterie de 56 Wh qui peut durer jusqu’à 10 heures sur une seule charge, tandis que le MateBook D16 (2023) dispose d’une batterie plus grande de 60 Wh qui peut durer jusqu’à 9 heures sur une seule charge. Les deux modèles prennent en charge la technologie SuperCharge de Huawei, permettant une charge rapide jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes avec le chargeur USB-C 65 W inclus.

Les options de connectivité des deux modèles comprennent le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, quatre ports USB (deux USB-C et deux USB-A), un port HDMI pour les écrans externes et une prise casque pour la sortie audio. Les deux modèles sont également dotés d’une webcam 1080p intégrée qui peut être facilement relevée du clavier en cas de besoin, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité. Les deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et les deux microphones avec annulation du bruit offrent une qualité audio claire.

L’une des caractéristiques notables des ordinateurs portables Huawei est leur intégration transparente avec les smartphones Huawei. Les utilisateurs peuvent tirer parti de Huawei Share pour transférer des fichiers sans fil entre les appareils, utiliser la collaboration multi-écran pour refléter l’écran de leur smartphone sur leur ordinateur portable ou vice versa, ou utiliser OneHop Projection pour projeter l’écran de leur ordinateur portable sur leur smartphone ou vice versa.

Prix et disponibilité

Le prix de départ du MateBook D14 (2023) est de 5 099 yuans (environ 680 euros) pour le modèle avec processeur Core i5-1340P, 16 Go de RAM, et 512 Go de stockage SSD. La configuration la plus élevée de ce modèle est proposée au prix de 6 099 yuans (environ 810 euros) avec un processeur Core i7-1360P, 16 Go de RAM et un disque SSD de 1 To.

Le MateBook D16 (2023) a un prix de départ de 5 699 yuans (environ 760 euros) pour le modèle avec le processeur Core i5-13500H, 16 Go de RAM, et 1 To de stockage SSD. Le modèle Core i7-13700H avec la même mémoire vive et le même espace de stockage est proposé à partir de 6 499 yuans (environ 865 euros), tandis que la configuration la plus élevée avec le processeur Core i9-1390H, 16 Go de mémoire vive et 1 To de disque SSD est proposée au prix de 7 199 yuans (environ 960 euros).

Le MateBook D14 (2023) sera disponible à la vente le 26 avril, et le MateBook D16 (2023) sera disponible à la vente le 8 mai en Chine. Il n’y a pas d’informations sur la disponibilité de ces ordinateurs portables sur d’autres marchés, notamment en France.