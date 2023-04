Volkswagen présente la nouvelle berline électrique ID.7 à grande autonomie

by

Volkswagen vient de lever le voile sur son dernier véhicule électrique phare, la berline ID.7. Basée sur le concept ID.Aero de l’année dernière, elle offre une autonomie de plus de 700 kilomètres et constitue la première berline entièrement électrique du constructeur dans la catégorie moyenne supérieure.

S’appuyant sur le succès des modèles électriques ID.3, ID.4 SUV, ID.5, ID.Buzz et autres, le futur vaisseau amiral ID.7 se situe de l’autre côté du spectre par rapport à la compacte ID.2 récemment dévoilée. En d’autres termes, il s’agit d’un véhicule grand, long, luxueux et très prometteur.

La berline à grande autonomie est proposée avec deux packs de batteries différents promettant les meilleures estimations d’autonomie de sa catégorie et un élégant design fastback pour améliorer l’aérodynamisme. Elle est prête à affronter la Tesla Model S. Pour l’instant, VW ne dévoile pas tous les détails, y compris le prix. Nous savons que le véhicule haut de gamme arrivera en Chine et en Europe dans le courant de l’année, puis sur le marché américain en 2024.

Dans le communiqué de presse mondial, Volkswagen mentionne que ses estimations d’autonomie, les meilleures de sa catégorie, sont alimentées par une grande batterie de 86 kWh, capable de parcourir 700 km (selon les normes WLTP), mais les résultats seront probablement inférieurs dans la vraie vie. En outre, les acheteurs peuvent opter pour un modèle ordinaire doté d’une batterie plus petite de 77 kWh, capable de parcourir environ 615 km par charge.

La toute nouvelle Volkswagen ID.7 prend également en charge une recharge plus rapide dans ses versions « Pro » et « Pro S », offrant une recharge rapide de 170 kW supérieure à celle des autres modèles ID sur le marché. Plus important encore, les versions ultérieures de la Pro S devraient offrir des vitesses allant jusqu’à 200 kW.

Un modèle haut de gamme

Comme vous pouvez le constater sur les photos, il s’agit d’un véhicule imposant et audacieux qui mesure 5 m de long, 1,85 m de large et 1,5 m de haut, avec un empattement de 2,94 m. Ses lignes et son style agressifs lui confèrent un coefficient de traînée de la carrosserie d’environ 0,23, ce qui améliore l’autonomie.

À l’intérieur, on trouve également un grand écran d’infodivertissement de 15 pouces, un HUD de réalité augmentée, des sièges haut de gamme avec contrôle de la température et modes de massage, des bouches d’aération intelligentes, un toit ouvrant panoramique, des éclairages partout et plusieurs autres changements qui complèteront le cockpit de nouvelle génération de Volkswagen pour les véhicules électriques.

La grande berline devrait avoir beaucoup à offrir lorsqu’elle arrivera dans le courant de l’année. Elle semble être la remplaçante idéale de la VW Passat.