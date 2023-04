Le Google Pixel 7a sera lancé le 10 mai au prix de 499 dollars

Le prochain smartphone milieu de gamme de Google pourrait être un peu moins milieu de gamme grâce à une légère hausse de prix. Selon un rapport de 9to5Google, le prochain Google Pixel 7a sera vendu au prix de 499 dollars, soit une hausse de 50 dollars par rapport au prix du Pixel 6a de l’année dernière. En France cela pourrait se traduire par un prix supérieur à 459 euros, soit proche des 500 euros.

Mais, Google serait en train d’intégrer de nombreuses mises à jour dans le smartphone, ce qui pourrait aider à justifier le prix supplémentaire. Le Google Pixel 7a devrait être officiellement annoncé lors de la keynote Google I/O le 10 mai 2023, et il pourrait être mis en précommande le même jour et être largement disponible à partir du 11 mai.

Des détails sur le Pixel 7a ont fuité depuis des mois, et un site Web vietnamien a même publié un aperçu pratique du smartphone en mars.

Nous pouvons donc déjà être à peu près certains que le Pixel 7a aura le même processeur Google Tensor G2 que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, plus chers, qui sera une mise à niveau par rapport au Tensor G1 du modèle de l’année dernière.

D’autres mises à niveau devraient inclure un écran de 90 Hz (contre 60 Hz), un capteur photo principal de 64 mégapixels (contre 12 mégapixels) et la prise en charge de la charge sans fil.

Si ces améliorations justifient à elles seules l’augmentation du prix, il convient également de noter que l’inflation peut également jouer un rôle : 449 dollars ne permettent généralement pas d’acheter autant en 2023 qu’en 2022.

Selon une autre fuite récente de Jon Prosser, Google aura toujours une option pour les gens qui ne veulent pas lâcher 499 dollars pour un téléphone de milieu de gamme cependant : le Pixel 6a. Au lieu d’abandonner le téléphone de l’année dernière, Google continuera à le vendre pendant un certain temps, éventuellement à un prix réduit.

Google Pixel 7a

Charcoal, Snow, Sea (light blue), and Coral (Google Store only)

Announcement: May 10, available for purchase immediately

6a will not be discontinued.

— jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023