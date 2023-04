L’iPhone 15 Pro offrira une nouvelle façon d’éteindre votre appareil

L’iPhone 15 Pro était censé être équipé de tout nouveaux boutons haptiques de volume et d’alimentation, mais un problème de dernière minute a inversé ces plans, selon les fuites.

Mais en même temps que ces rumeurs sur les boutons haptiques, on apprenait l’existence d’un tout nouveau bouton d’action à la place du bouton muet, et bien que les boutons haptiques ne fassent pas partie des modèles iPhone 15 Pro, ce bouton est toujours attendu jusqu’à présent.

Aujourd’hui, une source anonyme répondant au nom de @analyst941 affirme que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max utiliseront ce nouveau bouton d’action pour éteindre les téléphones. Au lieu d’appuyer sur la touche Power et la touche Volume Haut comme sur les iPhone actuels, il faudrait appuyer sur la touche Power et le nouveau bouton Action pour éteindre l’iPhone.

Action Button:

I have some (small) info regarding the action button on iPhone 15 Pro.

Firstly, the volume up + power button will no longer be used to power off the device, or “force-restart” it.

The sequence remains, but combination will be changed to action + power button.

— 941 (@analyst941) April 16, 2023