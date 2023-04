Twitter a introduit une nouvelle façon de présenter les tweets sur votre timeline, et apporte une nouvelle modification à sa politique afin d’accroître la transparence sur les contenus dont la visibilité est restreinte en raison d’une violation des règles relatives aux propos haineux sur la plateforme. Le réseau social affichera bientôt des étiquettes indiquant clairement aux utilisateurs que la visibilité du contenu a été restreinte parce qu’il allait à l’encontre des politiques de Twitter en matière de langage haineux.

La société n’est pas étrangère à cette tactique, mais jusqu’à présent, elle n’a pas révélé quand et pourquoi la plateforme a limité la portée des tweets problématiques. « Historiquement, nous n’avons pas été transparents lorsque nous avons pris cette mesure », explique Twitter dans son article de blog.

La modération des contenus sur Twitter a toujours été un terrain glissant, mais sous la houlette de son nouveau PDG Elon Musk, l’entreprise adopte une nouvelle approche qui prône le « Freedom of Speech, not Freedom of Reach » (liberté d’expression, pas liberté d’accès). Ainsi, Twitter ne retirera pas d’emblée les contenus problématiques. Au lieu de cela, il rendra plus difficile pour les autres de trouver ce contenu, tandis que l’algorithme ne le recommandera strictement pas aux autres.

L’entreprise a déclaré que son objectif avec Twitter 2.0 était de soutenir et de protéger la conversation publique. Le mois dernier, Twitter a lancé les « organisations vérifiées » dans le monde entier.

Philosophie de Twitter en matière de liberté d’expression et de portée

Twitter estime que ses utilisateurs doivent pouvoir exprimer leurs opinions et leurs idées sans censure. Toutefois, il est également de sa responsabilité de veiller à ce que les utilisateurs soient à l’abri des contenus qui enfreignent ses politiques.

Pour ce faire, Twitter suit donc sa philosophie appelée « Freedom of Speech, not Freedom of Reach », qui consiste à restreindre la portée des tweets qui enfreignent ses règles en les rendant moins faciles à découvrir.

L’approche de Twitter consistant à restreindre la portée des tweets lui permet d’aller au-delà de l’approche traditionnelle de la modération de contenu. Toutefois, la société n’a pas fait preuve de transparence à ce sujet par le passé. Pour remédier à ce problème, Twitter a annoncé qu’elle ajouterait des étiquettes visibles par le public aux tweets qui enfreignent ses politiques et limiterait leur visibilité.

Ces étiquettes indiqueront la politique spécifique que le tweet a violée et seront perceptibles non seulement par l’auteur du tweet, mais aussi par les autres utilisateurs de la plateforme. En outre, Twitter ne placera pas de publicités à côté des contenus étiquetés. Les auteurs peuvent soumettre des commentaires sur le label, mais cela ne garantit pas une réponse ou une portée restaurée.

L’engagement de Twitter en matière de sécurité

Twitter prévoit d’étendre l’application de ces étiquettes aux discours haineux à d’autres domaines politiques à l’avenir. L’entreprise affirme qu’elle s’engage à maintenir la sécurité de la plateforme pour les conversations en supprimant les contenus illégaux et en suspendant les mauvais acteurs.

Lors de l’annonce de la mise à jour, Twitter a déclaré :

Nous voulons que Twitter 2.0 soit un lieu où les gens peuvent partager leurs opinions et leurs idées librement et en toute sécurité. C’est pourquoi nous respectons la liberté d’expression, et non la liberté d’accès, un principe qui limite la visibilité des tweets qui enfreignent nos règles. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle façon d’appliquer nos politiques, qui reflète ce principe et témoigne de notre engagement en faveur de la transparence.

Dans un passé pas si lointain, Twitter a été critiqué pour avoir limité la portée de certains comptes de manière plutôt opaque, ce que Musk a critiqué à plusieurs reprises. Toutefois, le fait d’étiqueter un tweet et de réduire sa portée ne signifie pas que la plateforme est infaillible et que les utilisateurs n’ont aucun recours contre les jugements erronés. L’entreprise affirme qu’elle permettra aux utilisateurs de contester les décisions d’étiquetage susmentionnées. Toutefois, rien ne garantit que la décision sera annulée.