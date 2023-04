Le Huawei Enjoy 60X fait surface avec des images et des spécifications

Le mois dernier, on a entendu parler du Huawei Enjoy 60, un smartphone de milieu de gamme équipé du SoC Kirin 710A de Huawei. Il s’agit d’une puce plus ancienne, datant de près de 3 ans, qui a été fabriquée à l’aide d’un procédé de 14 nm.

Pour replacer ce chiffre dans son contexte, le nœud de traitement de 4 nm est utilisé pour produire le Snapdragon 8 Gen 2 pour le chipset Galaxy et le SoC A16 Bionic qui équipe respectivement la série Galaxy S23 et les modèles iPhone 14 Pro. TSMC et Samsung Foundry produisent actuellement en masse des puces à 3 nm.

À mesure que le nombre de nœuds de traitement diminue, les caractéristiques des puces diminuent, ce qui signifie que les transistors sont plus petits. Cela se traduit par un nombre plus élevé de transistors à l’intérieur des puces. Plus le nombre de transistors est élevé, plus la puce est puissante et économe en énergie. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que le Kirin 710A de 14 nm ne serait pas considéré comme une puissante puce.

Pour ses flagships de la série P60, Huawei a obtenu l’autorisation d’utiliser la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de 4 nm modifiée pour ne pas prendre en charge les signaux 5G.

Huawei a dévoilé le Enjoy 60 le mois dernier, aux côtés du P60, du P60 Pro et du Mate X3 pliable. Cette semaine, Slashleaks a publié des images en direct du Enjoy 60X, une version premium du Enjoy 60, qui n’a pas été annoncée et qui fait l’objet de rumeurs. Les images montrent non seulement le design du smartphone, mais aussi certaines de ses caractéristiques. Le Enjoy 60X porte le numéro de modèle STG-AL00 et dispose d’un grand module de caméra circulaire avec une paire de caméras composée de capteurs d’image de 50 mégapixels. L’écran à l’avant du smartphone présente une encoche de type iPhone, même si le smartphone n’est probablement pas équipé d’un système de reconnaissance faciale sécurisé comme Face ID.

Un grand écran

Certaines des caractéristiques du Enjoy 60X sont impressionnantes, comme le grand écran LCD de 6,96 pouces. L’écran a une résolution full HD+, soit 2 376 x 1 080 pixels. Sous le capot se trouve le SoC Snapdragon 680 de 6 nm avec 8 Go de RAM. Les options de stockage comprennent 128 Go, 256 Go ou 512 Go, et une grande batterie d’une capacité de 7 000 mAh avec un support de la charge rapide de 22,5 W. HarmonyOS 3.0 est préinstallé.

On ne sait pas encore quand le Huawei Enjoy 60X sera officiellement dévoilé ni combien il coûtera.