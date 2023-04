Siri pourrait être exilé dans la Dynamic Island dans iOS 17

Depuis de nombreuses années, les utilisateurs d’iPhone ne savent plus où donner de la tête. L’iPhone 4 s d’Apple a été le premier smartphone à introduire un assistant vocal numérique en 2011. À l’époque, cela semblait magique. Aujourd’hui, Google Assistant est clairement l’assistant numérique le plus performant du marché. Certains diraient qu’Alexa d’Amazon devrait être considéré comme le deuxième assistant et Siri comme le dernier. Apple a gaspillé son avance et, tout en continuant à travailler sur l’amélioration de Siri, Google fait de même avec Assistant.

Comme le rapporte TechRadar, @analyst941 a tweeté qu’Apple est en train de changer l’interface utilisateur de Siri. La source affirme que dans iOS 17, l’interface de Siri sera déplacée du bas de l’écran vers la Dynamic Island en haut de l’écran. Actuellement, lorsque vous avez une question ou une tâche à confier à Siri, une animation d’un globe terrestre représente l’assistant numérique en bas de l’écran et toute réponse apparaît en haut de l’écran sous la forme d’une carte assez grande.

Elaboration for #5: Many more notifications will be used with Dynamic Island, as well as a new Siri UI is being tested with it. Apple may or may not go with the Dynamic Island version of Siri

— 941 (@analyst941) April 13, 2023