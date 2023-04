Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT sur Windows 11 sans jamais ouvrir votre navigateur

by

Windows PowerToys frappe à nouveau avec une toute nouvelle mise à jour, introduisant un énorme changement dans la façon dont ChatGPT fonctionnera à travers le système d’exploitation Windows 11.

Windows Central rapporte que le widget PowerToys introduira un nouveau plugin permettant un accès direct à l’application ChatGPT sans avoir à lancer un navigateur au préalable. Il s’agit d’un développement important, car il rend ChatGPT plus accessible pour Windows 11. Il permet également aux utilisateurs de contourner toute promotion agressive du navigateur Microsoft Edge.

Simone Franco, développeur du plugin ChatGPT, est à l’origine du plugin et a publié le processus sur la page GitHub de PowerToys. Le plugin s’intègre à PowerToys Run, un lanceur de recherche pour les fichiers, les dossiers et les applications. Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts et qu’il reste encore beaucoup de réglages à faire avant qu’il ne soit prêt, il s’agit d’un outil prometteur qui permet aux utilisateurs de passer directement du bureau à ChatGPT.

Avec l’aide de ChatGPT, PowerToys Run pourrait potentiellement devenir plus efficace et plus intuitif, mais Franco doit encore résoudre plusieurs problèmes avant que l’utilitaire ne soit prêt pour le grand public.

Actuellement, la fonctionnalité fonctionne avec la commande standard Alt+Espace, mais vous devez saisir un double point d’interrogation supplémentaire (??) avant votre requête et un autre point d’interrogation simple après, puis vous devez appuyer sur Entrée avant que l’utilitaire doté d’un chatbot ne puisse traiter votre demande. Cette structure sera probablement remplacée par quelque chose de beaucoup plus fluide dans le produit final.

Se passer de Edge et Bing

Microsoft est devenue plus agressive dans la promotion de son navigateur Edge et, par extension, de l’application Bing AI qui va de pair avec lui. Par exemple, après une mise à jour du navigateur, Edge vous invite à faire une pleine page de publicité vous demandant de faire de Edge votre navigateur par défaut.

De même, la récente mise à jour de Windows 11, qui ajoute une boîte de recherche alimentée par l’IA dans la barre des tâches, transforme Bing en publicité, obligeant les utilisateurs à utiliser le moteur de recherche de Microsoft par défaut. Cependant, avec ce nouvel outil, les utilisateurs peuvent complètement contourner les publicités forcées et aller directement à l’application qu’ils veulent. Dans ce cas, il s’agit de ChatGPT.

Bien sûr, ce n’est pas parfait, car vous avez besoin d’un compte OpenAI et d’une clé API OpenAI générée aléatoirement, mais ces deux étapes ne doivent être effectuées qu’une seule fois et vous avez alors un accès quasi instantané à l’outil de chatbot d’IA. Mieux encore, il suffit d’un raccourci clavier pour l’appeler, ce qui le rend encore plus pratique.

Il est presque ironique qu’un widget fonctionnant avec le système d’exploitation de Microsoft vous aide à contourner les problèmes liés à ce système, même si PowerToys est une suite d’outils open source plutôt qu’un navigateur ou un moteur de recherche.