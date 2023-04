Un nouvel accord avec Arm, laisse entrevoir un smartphone équipé d’un processeur Intel

Intel et Arm viennent de conclure un accord qui pourrait changer la façon dont les futurs appareils mobiles seront alimentés, sans parler de toute une série d’appareils numériques dans toutes les catégories d’utilisation.

Si Intel fabrique depuis longtemps les meilleurs processeurs de la planète pour les PC et les ordinateurs portables, elle ne s’est pas autant impliquée dans les semi-conducteurs légers et de faible puissance tels que ceux utilisés dans les smartphones, les tablettes et les appareils IoT comme les enceintes connectées. Cela semble changer avec un nouvel accord entre Intel Foundry Services et Arm Ltd. Ce mercredi 12 avril, Intel a annoncé la conclusion d’un « accord multigénérationnel » avec Arm pour créer des systèmes sur puces (SoC) mobiles avec la technologie Intel. En d’autres termes, Intel s’associe à ARM pour créer des chipsets mobiles.

Depuis de nombreuses années, la société britannique de semi-conducteurs Arm concède des licences pour la conception de ses processeurs à des acteurs majeurs de l’industrie, tels qu’Apple et Qualcomm, en vue de leur utilisation dans les smartphones et les tablettes, grâce à l’accent mis par Arm sur l’efficacité énergétique mobile plutôt que sur les performances brutes normalement observées dans les ordinateurs de bureau. Mais, Intel et Arm se sont tenus à l’écart l’un de l’autre, ce qui fait de l’annonce conjointe d’aujourd’hui un développement majeur dans le domaine des semi-conducteurs.

Le processus 18A d’Intel est au cœur de la coopération technologique en matière de conception (DTCO) convenue entre les deux entreprises. Il s’agit du dernier processus de fabrication de puces de la feuille de route quinquennale agressive d’Intel, qui a débuté avec Intel Alder Lake. Cette puce a été fabriquée avec le processus Intel 7 de 10 nm.

Le processus Intel 18A est prévu pour une production à risque à partir de la seconde moitié de 2024, avec des puces conçues en collaboration avec Arm qui devraient commencer à sortir de la chaîne à la fin de cette année.

Intel se lance enfin dans les services de fonderie en tant que service

Intel est un géant de l’industrie des semi-conducteurs, ainsi qu’une sorte de doyen de la fabrication de processeurs. Gordon Moore, qui a donné son nom à la loi de Moore, a été l’un des fondateurs d’Intel il y a plus d’un demi-siècle, et Intel a été à la pointe de la technologie du traitement informatique pratiquement depuis la création du circuit intégré.

Mais ces dernières années, Intel a dû faire face à une concurrence importante, et pas seulement de la part de son grand rival AMD. TSMC et Samsung sont tous deux d’importants fondeurs de puces qui fournissent tout le monde, de NVIDIA et AMD à Apple et Qualcomm. Intel, à bien des égards, a fait figure d’exception en fabriquant ses propres puces en interne et presque exclusivement ses propres puces.

Avec ce nouvel accord conclu avec Arm, Intel fait un grand pas en avant en répondant aux besoins de fonderie des partenaires industriels « sans usine » de son propre chef. L’expression « sans usine » est une façon polie de désigner des entreprises comme Arm, AMD et Apple qui conçoivent des processeurs informatiques en interne, mais qui doivent s’adresser à d’autres entreprises pour faire fabriquer leurs puces, de plus en plus souvent à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Une nouvelle concurrence pour TSMC et Samsung

En ouvrant ses services de fonderie et en permettant aux entreprises d’apporter leurs propres conceptions de puces à Intel pour qu’elles soient fabriquées sur le processus 18A d’Intel, l’entreprise s’impose sur un marché qui ne compte effectivement que deux autres acteurs, TSMC et Samsung. Étant donné sa position dans l’industrie, Intel est probablement la seule entreprise au monde à pouvoir concurrencer TSMC et Samsung de manière crédible.

On peut espérer que tout cela se traduira par des puces nettement moins chères à mesure que la concurrence fera son œuvre. Il reste à voir ce que ce nouveau partenariat développera au cours de la prochaine décennie, mais Arm ne sera certainement pas la dernière entreprise à venir frapper à la porte de la fonderie d’Intel dans les années à venir.