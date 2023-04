Voici comment le suivi des mains du casque VR d’Apple pourrait fonctionner

Le casque de réalité mixte secret d’Apple, baptisé Reality Pro, devrait être prochainement lancé, mais la façon dont vous utiliserez l’appareil reste un peu mystérieuse. Bien sûr, des rumeurs ont fait état d’une forme de contrôle gestuel, mais il s’agit d’une description assez vague. Heureusement, il se pourrait que nous ayons désormais une meilleure idée de son fonctionnement.

En effet, Apple vient d’obtenir un brevet décrivant comment il serait possible d’utiliser un anneau spécial pour contrôler des objets tout en utilisant le casque Reality Pro. L’idée est qu’avec cette bague au doigt, vous pourrez effectuer différents gestes qui vous permettront d’ouvrir des applications, de faire défiler des pages web, etc.

Le brevet explique qu’Apple travaille sur des gestes impliquant spécifiquement un contact peau à peau. Il peut s’agir de tapoter les doigts d’une main sur la paume d’une autre. Ou encore de pincer les doigts d’une main l’un contre l’autre. Le casque pourrait ainsi détecter un large éventail de mouvements et de gestes.

L’idée d’Apple d’utiliser un anneau pour activer ce système de contrôle gestuel est intéressante, car nous n’avons jamais vu ce genre de chose auparavant. D’autres brevets couvrent des choses comme l’utilisation d’un Apple Pencil pour dessiner en réalité augmentée, ou l’insertion de dispositifs semblables à des dés à coudre sur le bout de vos doigts pour permettre le suivi de la main.

Une petite poignée de fuites et d’analystes ont laissé entendre que le Reality Pro utiliserait une forme de système gestuel, le journaliste Mark Gurman suggérant par exemple qu’il serait possible de regarder les icônes des applications à l’écran, puis de pincer les doigts pour ouvrir l’application. Mais peu d’entre eux ont suggéré le dispositif à anneau décrit dans le brevet d’Apple.

Autres idées secrètes

Ce n’est pas la première idée de suivi des mains qu’Apple envisage pour son casque. Nous avons déjà vu un brevet d’Apple qui décrivait comment le casque pourrait utiliser deux Apple Watch pour activer ses commandes gestuelles. Mais cela semble être une façon assez maladroite — sans parler du coût — de procéder.

L’utilisation d’une bague serait un moyen beaucoup plus simple de vous permettre d’utiliser les commandes gestuelles, et ne vous obligerait pas à débourser des centaines d’euros pour deux montres onéreuses. En outre, elle risquerait moins d’être endommagée lors de l’utilisation des commandes gestuelles que deux Apple Watch encombrantes, ce qui est un autre avantage. Comme il ne s’agit que d’un brevet, il est préférable de le considérer avec un certain scepticisme. En fin de compte, Apple pourrait simplement explorer des idées et utiliser une méthode totalement différente pour le contrôle gestuel — si tant est qu’elle l’intègre à la Reality Pro.

En fin de compte, nous n’avons que quelques semaines pour découvrir comment le système de contrôle gestuel de la Reality Pro fonctionnera, car Apple devrait lancer le casque lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) le 5 juin.