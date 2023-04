Microsoft Teams propose désormais les Lenses de Snapchat pour les appels vidéo

L’ajout de Snapchat Lenses à Microsoft Teams intervient quelques mois seulement après que Snap a fermé son application Camera qui pouvait appliquer des filtres analogues dans Teams et Zoom. Snap Camera a été lancé à l’origine en 2018 et a été conçu principalement pour les flux Twitch, mais l’augmentation des appels vidéo liée à la pandémie l’a vu gagner en popularité et créer des moments viraux tels qu’un patron se transformant en pomme de terre pendant toute une réunion Teams.

Alors que Microsoft utilise également le SDK de Snap pour sa plateforme éducative Flip afin d’ajouter des Lenses de Snapchat aux vidéos, cette nouvelle fonctionnalité de Teams sera limitée aux utilisateurs de Teams for Work . Si vous utilisez la version personnelle ou éducative de Teams, vous ne pourrez pas accéder à ces nouvelles Lenses de Snapchat. Vous devrez également utiliser la version « classique » actuelle de Teams au lieu du client preview « New Teams » que Microsoft a commencé à présenter à la fin du mois dernier.