L’éditeur de code pour enfants de Raspberry Pi arrive en version bêta

L’apprentissage de la programmation peut s’avérer difficile, en particulier pour les jeunes. Si vous souhaitez apprendre ou enseigner à vos enfants, un nouvel outil de la Fondation Raspberry Pi pourrait s’avérer utile.

Apprendre à un enfant ou à un adolescent à coder peut lui donner un sentiment de fierté, voire le mettre sur la voie d’une carrière dans la technologie. C’est pourquoi la Fondation Raspberry Pi lance aujourd’hui son éditeur de code en ligne en version bêta. Il s’agit d’un outil gratuit et simple qui vous permet d’exécuter, d’enregistrer et d’exporter du code à partir d’un navigateur. Je suis très enthousiaste à propos de cet éditeur de code.

Ce nouvel éditeur de code en ligne de Raspberry Pi basé sur le texte pour aider les jeunes âgés de 7 ans et plus à apprendre à écrire du code. Conçu pour les jeunes qui participent aux clubs de code et aux CoderDojos, les élèves des écoles et les apprenants à la maison, il est accessible gratuitement à tous.

Pour l’instant, le jeune éditeur de code prend en charge le langage Python, choisi par la Fondation Raspberry Pi parce qu’il s’agit d’un langage de programmation :

Beaucoup d’enseignants et de jeunes aiment Python parce qu’ils le considèrent comme analogue à la langue anglaise. C’est souvent le langage textuel que les jeunes apprennent lorsqu’ils font leurs premiers pas loin d’un environnement de programmation basé sur des blocs, tel que Scratch.

Il est prévu d’ajouter la prise en charge des langages de développement Web (HTML/CSS/JavaScript) dans un proche avenir, une fois que la phase bêta aura permis d’éliminer tous les problèmes.

Il existe actuellement deux projets fournis qui peuvent être utilisés pour tester l’éditeur de code. Il s’agit des deux premiers projets du parcours d’initiation à Python de la Fondation Raspberry Pi, dont nous avons entendu parler lors de son lancement l’année dernière, qui utilisait alors un éditeur intégré appelé Trinket. Il s’agit dans les deux cas de projets Explore dans lesquels les utilisateurs sont censés acquérir des compétences de base en suivant des instructions étape par étape qui les invitent à combler les lacunes d’un projet squelette.

Le premier projet commence par une variante de « Hello World » utilisant des emojis et se poursuit en demandant à l’utilisateur de sélectionner les emojis appropriés pour inclure des extraits de code.

Dans le second projet « Target practice », les apprenants créent un jeu de tir à l’arc en utilisant la bibliothèque p5.

Le Python comme langage

L’inconvénient de l’utilisation de ces projets pour tester l’éditeur de code est que ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Ce n’est pas un problème si vous travaillez avec deux écrans ou dans une salle de classe bien équipée où les instructions peuvent être affichées sur un écran géant — mais les instructions sont plus anciennes et vous suggèrent de les imprimer. Espérons qu’il ne s’agit que d’un problème temporaire, car l’article de blog de Phil Howell annonçant la version bêta et demandant des commentaires indique que l’objectif est que l’éditeur de code « rassemble les instructions de projet et l’édition de code en une seule interface afin que les jeunes n’aient pas à changer d’écran, ce qui facilite le codage ».

Si vous avez utilisé Codecademy, vous reconnaîtrez le concept qu’ils ont à l’esprit.

Un éditeur gratuit

Vous pouvez tester l’éditeur de code en ligne Raspberry Pi dès aujourd’hui. Il est totalement gratuit, mais vous devez créer un compte pour enregistrer vos projets. Pour rappel, cet outil est en version bêta — il s’enrichira progressivement de nouvelles fonctionnalités et de tutoriels.

Raspberry Pi a déclaré dans son article de blog : « Nous prévoyons également d’ajouter des fonctionnalités telles que le partage de projets et la collaboration, dont nous savons que les jeunes vont raffoler. Nous voulons que l’éditeur soit sûr, accessible et adapté à l’âge des utilisateurs. La protection étant toujours au cœur de nos activités, nous ne mettrons de nouvelles fonctionnalités à disposition que lorsque nous nous serons assurés qu’elles sont conformes au code de conception adapté à l’âge de l’ICO et à nos politiques de protection ». Des travaux sont également en cours pour améliorer les performances sur les PC bas de gamme, y compris les cartes Raspberry Pi de la Fondation.