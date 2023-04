Microsoft précise que cette fonctionnalité n’est prise en charge que sur les appareils Windows et macOS équipés de puces Intel. Cela exclut les ordinateurs portables équipés de processeurs AMD et les Mac équipés de processeurs M1 ou M2. La fonction d’écran vert désactive également le flou d’arrière-plan et n’est actuellement pas prise en charge par le mode Ensemble.

« L’écran ou le mur d’arrière-plan doit être plat, sans taches ni autres irrégularités », explique Jan Steberl, responsable du programme Microsoft Teams, dans un article de blog. « Les utilisateurs doivent appliquer un effet d’arrière-plan dans les réunions Teams pour activer l’effet d’écran vert et doivent sélectionner soigneusement la couleur de l’arrière-plan pour que l’effet soit appliqué correctement et qu’une meilleure qualité soit obtenue ».