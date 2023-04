Le Pixel 8 pourrait inaugurer la protection anti-spam des appels, basée sur l’IA

Le futur Pixel 8, dont la sortie n’est pas prévue avant octobre prochain, pourrait être doté d’un nouvel écran d’appel qui utilise l’IA pour empêcher les appels indésirables de sonner. Dans le dernier épisode du podcast Made by Google relayé par 9to5Google, Jonathan Eccles, le chef de produit du groupe pour l’application Phone by Google, s’exprime. Eccles, qui supervise « l’équipe Dialer », explique que Google souhaite trouver un meilleur moyen d’empêcher les appels téléphoniques indésirables, y compris les spams et les appels automatisés, de sonner sur le smartphone d’un utilisateur.

Eccles explique que l’objectif de son équipe est de faire en sorte que « les appels de base soient incroyables », car l’équipe pousse l’expérience d’appel « au-delà de ce que tout le monde pense être possible » afin de protéger les utilisateurs ou de les rendre plus productifs. Il souhaite également que les propriétaires de smartphones n’aient plus de réaction pavlovienne qui augmente leur niveau d’anxiété chaque fois que leur téléphone sonne.

Le Googler explique qu’il souhaite un « avenir où vous ne devriez jamais, jamais, jamais être ennuyé à l’idée que votre téléphone sonne. Vous devriez toujours penser qu’il s’agit de quelque chose d’important ou d’agréable. Rien ne devrait jamais vous déranger. Et en même temps, vous ne devriez jamais avoir l’impression d’être inefficace ou improductif lors d’un appel téléphonique ».

Eccles explique que Google envisage d’utiliser l’IA pour rendre les appels professionnels plus productifs, les appels personnels plus agréables, et pour éliminer les appels de spam afin qu’ils ne soient plus un problème. Sur ce dernier point, Jonathan explique qu’il ne faut pas se contenter d’utiliser l’apprentissage automatique pour bloquer les appels provenant de certains numéros. Il explique que Google souhaite ajouter une couche supplémentaire entre les utilisateurs de Pixel et les appels téléphoniques indésirables.

En ce qui concerne le problème du spam, Eccles déclare : « Ce que je vois pour l’avenir, c’est un endroit où ce problème (les appels indésirables) est résolu pour toujours, et je pense que c’est possible. Je pense que c’est possible plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent ». Il évoque la fonction de filtrage manuel des appels qui utilise Google Assistant pour savoir ce que veulent les appelants inconnus afin que vous puissiez prendre une décision éclairée avant de décrocher. Le filtrage automatique des appels permet au téléphone de décrocher et de déconnecter un appel suspect sans que l’utilisateur ne le sache au moment de la réception de l’appel.

L’IA conversationnelle

Le responsable de l’équipe Dialer affirme que l’IA conversationnelle pourrait faire passer le filtrage des appels à la vitesse supérieure. Bien qu’Eccles n’ait pas précisé quand les utilisateurs de Pixel pourraient s’attendre à ce que l’IA conversationnelle éloigne les appels de spam, il est logique qu’elle fasse ses débuts sur la prochaine gamme Pixel 8, qui aurait vraisemblablement l’avantage d’être alimentée par le chipset Google Tensor 3.

Outre la lutte contre les appels indésirables, Jonathan a également évoqué la fonctionnalité Clear Calling qui élimine certains bruits de fond pour faciliter l’écoute d’une conversation. Il précise que les capacités de traitement de la puce Tensor 2 sont nécessaires pour cette fonctionnalité, ce qui explique pourquoi elle n’est pas disponible sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro puisque ces deux derniers terminaux sont alimentés par la puce Tensor de première génération.

Il aborde également quelques fonctionnalités utiles, notamment Direct My Call et Hold for Me. La première vous indique les options de l’arbre téléphonique disponibles lorsqu’une entreprise est appelée, avant même que la bande automatisée ne commence à jouer. En tapant sur l’une des options, l’appel est dirigé vers le service concerné. Quant à Hold For Me, il permet aux utilisateurs de demander à Google Assistant de se charger de l’ennuyeuse corvée de mise en attente d’un appel et les avertit lorsqu’une personne réelle est de retour à l’autre bout du fil.

Une annonce à la I/O 2023 ?

Eccles ajoute qu’il est enthousiasmé par les possibilités futures d’utilisation de l’IA pour créer une couche de protection supplémentaire « au début de chaque appel ».

Et si vous êtes un utilisateur de Pixel, vous serez peut-être très intéressé d’apprendre qu’une partie du travail de l’équipe Dialer sera dévoilée plus tard dans l’année. Il ajoute : « Restez à l’écoute. Cette année, il y aura des choses à venir dans le monde de la résolution des appels indésirables qui, je pense, seront très excitantes ». Et cela nous amène à la gamme Pixel 8.