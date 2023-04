Elon Musk affirme que SpaceX vise maintenant la fin avril pour le premier vol du Starship

Elon Musk, le patron de SpaceX, a tweeté lundi que le premier vol orbital de Starship pourrait avoir lieu « vers la fin de [la] troisième semaine d’avril ».

Starship launch trending towards near the end of third week of April — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023

On avait espéré que le vol d’essai de la fusée la plus puissante du monde — composée du propulseur Super Heavy et du deuxième étage Starship — pourrait avoir lieu dès cette semaine, après un tweet de Musk confirmant que la fusée était empilée et « prête à être lancée » depuis la base Starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas.

Toutefois, la société ne peut pas envoyer la fusée dans le ciel tant qu’elle n’a pas reçu le permis de lancement de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

Dans un avis de planification publié la semaine dernière, la FAA a indiqué qu’un vol pourrait avoir lieu le 10 avril, mais cette date a ensuite été reportée au 17 avril. Mais même dans ce cas, la FAA a souligné que la date pouvait encore changer, car elle doit encore prendre une décision concernant le permis de lancement.

Si Musk a raison et que la fusée décolle aux alentours du 20 avril, le spectacle promet d’être spectaculaire.

En effet, les 33 moteurs Raptor 2 du Super Heavy exerceront une poussée de 37 000 kN lors du décollage de l’énorme machine de 120 mètres de haut. C’est deux fois la poussée de la fusée la plus puissante du moment, la Space Launch System (SLS) de la NASA, qui a entamé sa mission inaugurale il y a 5 mois.

Diverses missions prévues

Une fois que le propulseur Super Heavy et le vaisseau spatial Starship auront été entièrement testés et certifiés pour les missions avec équipage, la fusée réutilisable enverra des astronautes sur la Lune, sur Mars et peut-être au-delà.

La NASA a déjà convenu avec SpaceX d’utiliser une version modifiée de la fusée Starship pour faire atterrir des astronautes sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis III, actuellement prévue pour 2025.

Dans le cadre d’une mission unique, Starship sera également utilisée pour envoyer le milliardaire entrepreneur japonais Yusaku Maezawa et huit passagers survoler la lune, en suivant un itinéraire analogue à celui de la mission Artemis II avec équipage, prévue pour la fin de l’année prochaine et utilisant la fusée SLS récemment testée par la NASA et le vaisseau spatial Orion.

Le premier vol orbital de la fusée est très attendu. Et après des années de développement et une très longue attente, on commence à avoir l’impression qu’elle est sur le point de décoller.