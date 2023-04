Huawei lance en France ses écouteurs FreeBuds 5 au design unique

Alors que certains pourraient penser qu’un design ouvert implique de sacrifier certaines fonctionnalités telles que la réduction active du bruit (ANC), les FreeBuds 5 vont à l’encontre de cette attente puisque les écouteurs prennent en charge la réduction active du bruit . De plus, les écouteurs sont dotés de modes ANC dynamiques capables de détecter les bruits de fond et d’ajuster automatiquement les paramètres de réduction du bruit en temps réel.

you might also like