Vous êtes impatient de découvrir l’iPhone 15 Pro ? Voici des images

L’iPhone 14 n’a peut-être qu’un peu plus de 6 mois, mais de nombreux passionnés de technologie attendent déjà avec impatience la prochaine itération, qui pourrait bien être l’un des meilleurs smartphones à acheter en 2023. La principale raison de cet engouement réside peut-être dans les changements de design qu’Apple mettra en œuvre cette année, selon les rumeurs.

Selon la plupart des rapports, la gamme d’iPhone 15 modifiera radicalement l’apparence des modèles haut de gamme Pro et Pro Max.

Une nouvelle fuite concernant l’iPhone 15, qui parle une fois de plus du design de l’iPhone 15 Pro, s’impose comme une obligation. Cette fuite réitère ce que nous avons déjà entendu par le passé : USB-C, une structure en titane et d’autres changements plus subtils. Et puis, il y a la couleur spéciale de l’iPhone Pro de cette année.

Le designer Ian Zelbo relayé par 9to5mac nous a montré de nouveaux rendus de l’iPhone 15 Pro, nous permettant de le voir de plus près. Le premier changement que vous remarquerez est la plus grande bosse de l’appareil photo arrière, qui a déjà fait l’objet de fuites.

Cette bosse plus importante comprend également des capteurs photo qui dépassent davantage que sur l’iPhone 14 Pro. Cela devrait être dû à la présence d’un objectif périscopique. Cependant, l’agencement de la caméra est le même.

Un châssis en titane

Ensuite, vous avez le port USB Type-C à la place du port Lightning que l’on voit depuis des années. C’est le résultat de la récente loi européenne, qu’Apple a confirmé suivre. Il est révélé que l’USB-C sera pour tous les modèles d’iPhone 15, mais il pourrait y avoir une différence dans la configuration. Les boutons physiques de volume et d’alimentation seront remplacés par des boutons haptiques (analogues au bouton d’accueil de l’iPhone 8), qui ne nécessitent pas d’appuyer beaucoup.

À l’instar de l’Apple Watch Ultra, l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max seront construits en titane pour un look premium. Les bords seront arrondis, contrairement aux bords plats introduits avec la série iPhone 12. En ce qui concerne l’avant, vous obtenez des bords d’écran plus minces (qui mesureraient 1,55 mm), ce qui peut aider à augmenter l’espace de l’écran. Il ne s’agit pas d’un changement majeur, mais il contribuera tout de même à améliorer l’expérience visuelle.

Un nouveau coloris

Chaque année, les nouveaux iPhone sont dotés d’une couleur spéciale, qu’il s’agisse du modèle standard ou du modèle Pro. Cette année, l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max pourraient être d’un rouge profond, comme cela a déjà été annoncé dans des fuites. Ce coloris viendra s’ajouter aux options blanc, noir spatial et or.

En ce qui concerne les autres détails, vous pouvez vous attendre à des améliorations au niveau de la caméra et des performances, à une plus grande autonomie de la batterie et à bien d’autres choses encore. La gamme iPhone 15 devrait faire ses débuts en septembre. Bien qu’il y ait encore beaucoup de temps pour des surprises, le nouveau produit phare d’Apple semble très prometteur sur le papier.