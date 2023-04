Twitter bloque les liens vers Substack en réponse à Substack Notes

Twitter a subi une série de changements depuis que son PDG Elon Musk en a pris la direction. Le 6 avril, un autre ajustement majeur a eu lieu, un jour après que Substack a dévoilé un service concurrent, « Notes », qui offrirait une alternative aux tweets. Twitter a mis en place des changements qui empêcheraient les rédacteurs de Substack d’ajouter des tweets à leurs bulletins d’information. Un jour plus tard, l’entreprise est allée plus loin en s’efforçant d’empêcher les bulletins d’information de Substack d’obtenir une audience sur Twitter.

Twitter bloque à nouveau le site Web d’un concurrent, cette fois-ci en bloquant les liens vers Substack en réponse aux Substack Notes. Matt Taibbi, le journaliste à qui Elon Musk a fait confiance pour publier les « Twitter Files », a écrit un article (sur Substack, bien sûr) après avoir découvert qu’il ne pouvait plus poster de liens vers son contenu Substack sur Twitter :

Après avoir contacté Twitter, Taibbi a été informé qu’il devait poster ses articles sur la plateforme de Musk plutôt que sur Substack :

Taibbi a précisé qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner Substack et qu’il quitterait plutôt Twitter :

