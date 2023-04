Des écrans encore plus grands et des dates de sortie prévisibles pour les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5

Bien que personne ne s’attende à ce que Samsung apporte des changements radicaux dans de nombreux domaines importants pour ses prochains produits pliables par rapport aux Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de l’année dernière, l’un des principaux domaines d’amélioration possible qui retient actuellement l’attention des informateurs, des experts de l’industrie et des consommateurs mobiles ordinaires est sans aucun doute l’espace réel de l’écran.

Je ne parle pas des principaux panneaux pliables des prochains Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, qui, selon les rumeurs, resteront largement inchangés par rapport à la taille de leurs prédécesseurs, mais plutôt des écrans externes.

Avec seulement 1,9 pouce, c’est indéniablement l’une des plus grandes faiblesses du smartphone pliable le plus vendu au monde, alors que le Z Fold 4, qui a fait l’objet d’une excellente critique, est déjà doté d’un écran de 6,2 pouces objectivement impressionnant, avec une technologie de rafraîchissement de 120 Hz.

Si vous avez été ravis d’entendre Ice Universe, généralement fiable sur Twitter, anticiper un écran externe de 3,4 pouces pour le Galaxy Z Flip 5, vous serez probablement ravis de voir Ross Young faire une prédiction encore plus audacieuse.

Selon l’un des analystes les plus compétents du monde de la technologie mobile, Samsung pourrait passer d’un écran de 1,9 pouce à un écran de 3,8 pouces pour le Galaxy Z Flip 5, laissant ainsi même le OPPO Find N2 Flip, par exemple, à la traîne, en plus de toute la famille Razr modernisée de Motorola. Cette nouvelle rumeur de 3,8 pouces n’est pas encore corroborée par une seconde source, mais Young est connu pour sa fiabilité, donc ce ne serait pas une surprise si Samsung doublait effectivement la surface de l’écran de couverture du Z Flip 5 par rapport au Z Flip 4.

Un écran secondaire plus grand pour le Galaxy Z Fold 5 ?

Ce qui est peut-être encore plus remarquable, c’est ce que le plus grand fabricant de smartphones au monde serait en train de préparer pour le Galaxy Z Fold 5 dans ce même domaine. Croyez-le ou non, le successeur du Z Fold 4 serait doté d’un énorme écran secondaire de 6,6 pouces.

Ce serait plus grand que le premier (et seul) écran de certains des meilleurs smartphones sur le marché aujourd’hui (avec des designs conventionnels), ainsi que l’écran de couverture de 6,4 pouces sur le Huawei Mate X3 pliable, par exemple. Mais bien sûr, cette information n’est pas encore gravée dans le marbre et ne sera probablement pas officielle avant le mois d’août.

La source conclut en indiquant que le lancement des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 de Samsung cette année sera apparemment « analogue » à celui des Z Fold 4 et Z Flip 4 de l’année dernière. Cela implique un début d’expédition des panneaux en mai et un coup d’envoi en juin en ce qui concerne la production réelle des deux smartphones de nouvelle génération, ce qui laisse présager une annonce officielle et un lancement commercial au mois d’août.

Il est évidemment trop tôt pour parler de dates précises, mais il sera certainement intéressant de voir si, oui ou non, tous les autres futurs produits Galaxy qui font actuellement l’objet de rumeurs seront dévoilés exactement au même moment.