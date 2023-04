On ne sait pas si les appareils Pixel 6 et Pixel 7 actuels prendront en charge cette technologie, qui nécessite un support matériel pour maintenir la puce Bluetooth activée à tout moment. Cependant, il est probable que le futur Pixel 8 disposera de cette fonctionnalité dès sa sortie de la boîte. À l’instar du fonctionnement de la fonction Localiser d’Apple, Google ajoutera probablement une sorte de mode « réserve d’énergie » aux Pixel 8 et 8 Pro , que les autres fabricants de smartphones Android sont évidemment susceptibles « d’emprunter ».

Si vous n’êtes pas un inconditionnel d’Android ou d’iOS et que vous avez essayé les deux plateformes au fil des ans, vous avez probablement remarqué une différence cruciale dans la facilité avec laquelle Google et Apple facilitent la recherche d’un smartphone perdu ou volé. Google développe actuellement une fonction appelée « Localiser mon appareil » qui permettra aux utilisateurs de localiser leur appareil même s’il est éteint , selon Kuba Wojciechowski. Cette fonction est analogue à celle proposée par Apple.