Plusieurs applications sont confrontées à des problèmes lorsque Twitter ferme l’accès gratuit à l’API

Twitter a annoncé en février qu’il ne fournirait plus d’accès gratuit à son interface de programmation d’applications (API). Twitter a finalement mis fin à son API gratuite, ce qui perturbe un grand nombre d’applications et de sites Web. Initialement prévue pour le début du mois de février, la société avait reporté la fermeture sans donner de nouvelle date.

Fin mars, Twitter a confirmé certains détails et tarifs de la nouvelle version de son API. Les nouveaux plans se déclinent en trois versions : gratuite, basique et entreprise, chacune avec ses propres caractéristiques et tarifs.

Twitter ferme l’accès gratuit à son API

Cependant, depuis l’annonce de la semaine dernière, l’entreprise semble avoir commencé à désactiver l’accès à ses outils de développement gratuits pour des milliers de développeurs.

Plusieurs développeurs d’applications et d’autres services se sont plaints ces derniers jours que l’API de Twitter ne fonctionnait pas. Des applications et des sites Web tels que Flipboard et Substack, qui s’appuyaient sur l’API de Twitter pour permettre le partage de contenu vers et depuis Twitter, connaissent aujourd’hui une défaillance de cette fonctionnalité.

Twitter, once a public square for ideas, is shutting off its API and closing its gates to other platforms, including Flipboard. Your Twitter feeds on Flipboard will be broken. You can look for replacement topic feeds by using search on Flipboard. 1/2 — Flipboard Support (@FlipboardCS) April 4, 2023

Our access to the Twitter API is currently blocked. As a result, Jetpack Social is temporarily unable to automatically share your posts directly from https://t.co/eRvNKWaolr to Twitter. We have reached out to Twitter for more information on how to get unblocked. — WordPress.com (@wordpressdotcom) April 4, 2023

En outre, le développeur d’un outil appelé « Cheap Bots Done Quick », qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres bots Twitter, a déclaré avoir été informé qu’il n’avait plus accès à l’API de Twitter.

En outre, de nombreux utilisateurs se plaignent du plan d’entreprise pour l’accès à l’API au niveau de l’entreprise, car ils pensent que son coût sera prohibitif. Selon certaines rumeurs, le plan d’entreprise pourrait coûter jusqu’à 40 000 dollars par mois, voire plus.

Social Bearing: Twitter Analytics for Tweets a d’ores et déjà annoncé l’arrêt du projet en raison du coût trop élevé de la tarification au niveau de l’entreprise.

I am sad to announce that as of today, Social Bearing is no longer operational as our access to Twitter’s free API has been revoked The new free and basic API plans are far too limiting, and at ~$40k/month, the enterprise tier is far too expensive to keep running pic.twitter.com/wpGTTC8Lkp —Social Bearing (@socialbearing) April 4, 2023

Un autre rapport suggère que Twitter n’a pas été très ouvert avec ses développeurs au sujet de ces changements ou de ce qu’ils impliquent. Même les développeurs qui sont prêts à payer pour l’API de Twitter ont été touchés par la fermeture, car le prix des niveaux d’entreprise les plus avancés reste inconnu.

Twitter doit encore clarifier de nombreuses choses

Pour les plans gratuits ou de base, l’équipe de développement de Twitter demande actuellement aux développeurs de faire une nouvelle demande si leur demande de compte de développeur a été examinée au cours des derniers mois. Ils ont également confirmé qu’ils ont mis en œuvre un nouveau processus en libre-service pour accélérer l’approbation.

🚨 If your developer account application was under review over the last few months, we kindly ask you to re-apply if you are interested in subscribing to our new Twitter API Free or Basic plans. Our new self-service process should enable you to get access in no time! 🙏 —Twitter Dev (@TwitterDev) April 4, 2023

La mise en œuvre par Twitter de cette étape majeure dans son effort de monétisation de la plateforme a été très bâclée jusqu’à présent. L’entreprise n’a pas précisé si les chercheurs pouvaient continuer à utiliser leurs API gratuitement. Des informations plus officielles sur ces sujets devraient être disponibles dans un proche avenir.