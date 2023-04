Cet étui permet aux Huawei P60 et Huawei P60 Pro de bénéficier d’une connectivité 5G

Si vous avez suivi la saga Huawei, vous savez que les règles américaines en matière d’exportation empêchent toute fonderie utilisant la technologie américaine d’envoyer des puces de pointe à Huawei. Cela vaut même pour les puces conçues par l’unité de semi-conducteurs HiSilicon de Huawei. Les fonderies chinoises, y compris la plus grande du pays (SMIC), ne peuvent pas obtenir l’équipement dont elles ont besoin pour fabriquer des puces qui rivalisent avec celles produites par TSMC et Samsung Foundry.

Huawei a pu s’approvisionner en puces Snapdragon de Qualcomm à une condition majeure : les puces sont modifiées de manière à ne pas fonctionner avec les signaux 5G. Mais, il existe un moyen pour les utilisateurs des Huawei P60 et Huawei P60 Pro d’obtenir une connexion 5G. Comme le rapporte Gizchina, le fabricant d’étuis chinois Soyealink propose des étuis pour la gamme P60 qui non seulement protégeront votre appareil de la série P60, mais lui permettront également de se connecter à un réseau 5G autonome ou non.

Un réseau 5G autonome (SA) est un réseau construit avec un cœur 5G et offrant des vitesses de données plus élevées. Un réseau 5G non autonome (NSA) est un réseau où l’infrastructure 5G a été construite sur un réseau 4G central. Ce dernier a été utilisé comme un moyen pour les opérateurs de proposer rapidement (et à moindre coût) la 5G à leurs abonnés.

Les bandes actuelles prises en charge par le boîtier sont les suivantes :

NSA: B3+N41, B3+N78, B3+N79, B1+N78, B1+N41, B39+N41, B39+N79, B41+N79, B5+N78, B8+N78

SA : N1, N3, N28, N41, N77, N78, N79

Une fois l’étui installé sur votre P60 ou P60 Pro, vous pourrez gérer votre connectivité 5G à l’aide d’un outil à l’écran de votre téléphone. Cet outil vous permettra de vérifier tous les réseaux 5G dans votre région et de passer à un meilleur réseau si possible. L’étui utilise une eSIM (embedded SIM) pour fonctionner.

Un lancement dans le monde le mois prochain

En plaçant l’étui sur votre smartphone de la série P60, vous lancerez le processus de connexion de votre téléphone à un réseau 5G ; il vous suffira de suivre les instructions de l’assistant de configuration. La gamme P60 a été présentée le mois dernier en Chine. Elle devrait arriver dans le monde entier, et en France, dès le mois de mai prochain.

Huawei aurait l’intention de lancer la série phare Mate 60 dans le courant de l’année. Alors que la série P est axée sur la photographie, la gamme Mate présente les dernières innovations, technologies et fonctionnalités.