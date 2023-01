Google travaille sur un concurrent du AirTag connu sous le nom de code « grogu »

Les trackers personnels sont devenus populaires avec Tile, mais c’est le AirTag d’Apple qui a véritablement enflammé le marché. Bien que le produit d’Apple ait suscité de nombreuses controverses, les AirTags sont en train de devenir le tracker de facto des masses. Et si vous êtes un tant soit peu familier avec la commodité et la facilité d’utilisation des dispositifs Tile et des AirTags d’Apple, vous vous êtes probablement demandé à un moment ou à un autre pourquoi Google n’a jamais exprimé une intention formelle ou un intérêt informel de rejoindre ce marché. Après tout, même Samsung a sa propre gamme de Galaxy SmartTags qui est, eh bien, extrêmement analogue aux trackers plus populaires mentionnés ci-dessus.

Eh bien, Google ne va pas rester les bras croisés et laisser cela se produire. Selon Kuba Wojciechowski, un tracker Google, concurrent direct d’AirTags, serait en préparation. Le nom de code de ce produit serait « grogu », c’est-à-dire le vrai nom de « Baby Yoda » de la série TV The Mandalorian. C’est un nom mignon car Grogu est essentiellement un petit accessoire pour The Mandalorian.

Bien qu’il y ait à peu près 0 % de chances que le mystérieux appareil devienne officiel sous le nom de Google Grogu, Nest Grogu ou autre, on ne peut pas s’empêcher d’espérer que le nom de code interne a été choisi pour signifier une compétence « magique » spéciale dont le prochain rival d’AirTag pourrait être capable.

Google is working on a smart tracker similar to Apple’s AirTag, codename “grogu”—report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj —Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Selon Wojciechowski, le prétendu tracker de Google serait très analogue à un AirTag. Il pourrait inclure un haut-parleur, se décliner en plusieurs coloris, et pourrait également prendre en charge la connectivité Bluetooth LE et l’ultra large bande (UWB).

Cette dernière partie est vraiment intéressante. Depuis la série Pixel 6, Google a inclus la technologie UWB dans ses smartphones. Cependant, il n’a rien fait de vraiment substantiel avec cette technologie. En lançant un tracker, Google pourrait mettre cette technologie en action en permettant aux utilisateurs d’obtenir des données de localisation ultra-spécifiques pour leurs trackers (et, donc, ce à quoi ce tracker est attaché).

Une annonce à la Google I/O ?

Cela semble indiquer que Google va lancer un réseau de localisation d’objets basé sur les services Google Play, auquel d’autres fabricants d’appareils pourraient avoir accès. Si ce service est également activé par défaut sur tous les appareils Android et prend en charge différents trackers, il pourrait être un concurrent important des AirTag.

Malheureusement, Wojciechowski ne dispose d’aucune information sur le nom réel du produit du prétendu tracker de Google. Nous ne savons pas non plus quand il serait lancé. Cependant, il est raisonnable de supposer que Google pourrait annoncer cette technologie à la Google I/O au printemps, puis lancer le produit en octobre lors de son événement matériel annuel.

