Une image du Vivo X Flip fait surface

Le mois dernier, nous vous avons vu un rendu et des rumeurs sur les caractéristiques du dernier smartphone à clapet qui devrait bientôt rejoindre le Motorola Razr (2022), le Galaxy Z Flip 4 de Samsung et le nouveau Find N2 Flip de OPPO. Il s’agit du Vivo X Flip.

Aujourd’hui, un message posté sur le réseau social chinois Weibo par Digital Chat Station et relayé par Playfuldroid (91mobiles) a montré une image en direct du Vivo X Flip avec un module de caméra rond et un écran externe.

Selon les rumeurs, le Vivo X Flip serait doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution full HD+ (1080 p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone à clapet sera équipé d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et proposera jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. Le smartphone comprendra très probablement un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

La caméra arrière devrait comprendre une caméra soutenue par le capteur Sony IMX866 de 50 mégapixels et une caméra grand-angle dirigée par le capteur Sony IMX663 de 12 mégapixels. L’appareil disposera d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies et les chats vidéo.

La batterie d’une capacité de 4 400 mAh du Vivo X Flip est légèrement plus grande que celle de 4 300 mAh du nouveau smartphone pliable de OPPO. Elle surpasse également la batterie de 3 700 mAh du Galaxy Z Fold 4 et celle de 3 500 mAh du Motorola Razr (2022).

Vivo a déjà sorti le Vivo X Fold l’année dernière et le successeur est attendu dans le courant du mois avec un design extrêmement fin. Un testeur a pu mettre la main sur le smartphone et les captures d’écran d’une vidéo qu’il a réalisée montrent à quel point l’appareil est svelte. Nous pourrions voir Vivo présenter le X Fold 2 et le X Flip ensemble lors d’un même événement dans le courant du mois.

Vivo et Oppo appartiennent tous deux à la société chinoise BBK Electronics. C’est la même entreprise qui possède les marques Realme, OnePlus et iQOO.