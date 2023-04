by

Microsoft déploie le générateur d’images IA de Edge, et de nouveaux outils de productivité

Microsoft a lancé une série de nouvelles fonctionnalités pour Edge, conçues pour améliorer votre organisation et votre productivité. Selon l’entreprise, son objectif est de vous offrir des innovations passionnantes qui vous permettront de libérer votre créativité et votre productivité.

Voici un aperçu des dernières mises à jour de l’expérience Web de Edge.

Le navigateur Edge intègre un générateur d’images IA

Microsoft a récemment lancé le Bing Image Creator, qui est alimenté par les modèles DALL∙E de ChatGPT. Désormais, Microsoft rend son générateur d’images IA alimenté par DALL-E « disponible sur le bureau pour les utilisateurs d’Edge dans le monde entier ». Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent facilement trouver une image spécifique pour les réseaux sociaux ou à des fins de présentation.

Les utilisateurs peuvent accéder à Image Creator dans la barre latérale sur le côté droit de leur navigateur Edge, entrer une invite et choisir parmi quatre options d’images différentes. Après avoir sélectionné une image, les utilisateurs peuvent la télécharger et l’ajouter à leur document ou la télécharger sur les réseaux sociaux. Pour utiliser le créateur d’images dans Microsoft Edge, les utilisateurs doivent l’activer dans la barre latérale Edge en cliquant sur l’icône « + » et en activant le créateur d’images.

Partager plus facilement des fichiers et des notes entre appareils

Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Drop » dans Microsoft Edge, qui permet aux utilisateurs de partager et d’accéder au contenu sur tous leurs appareils en un seul endroit. Cette fonction permet aux utilisateurs de partager non seulement des photos, mais aussi d’autres types de fichiers et des notes avec eux-mêmes.

Par exemple, si un utilisateur trouve une recette pendant qu’il travaille, il peut facilement la copier et l’envoyer sur son appareil mobile à l’aide de Drop, ce qui lui permettra d’y accéder rapidement lorsqu’il ira faire ses courses. Les utilisateurs peuvent accéder à Drop en cliquant sur l’icône dans la barre latérale ou en utilisant la fonction « glisser-déposer » pour ajouter du contenu.

Drop est disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour PC, Mac, iOS et Android, à condition que les utilisateurs soient connectés à leur compte Microsoft dans Edge.

Modifier et enregistrer des images Web sans outils supplémentaires

Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité à Edge qui permet aux utilisateurs de modifier et d’enregistrer des images Web sans avoir besoin d’outils ou d’applications supplémentaires. Les utilisateurs peuvent désormais recadrer, ajuster l’éclairage et la couleur, et ajouter des filtres aux images Web en cliquant simplement avec le bouton droit de la souris, sans quitter la fenêtre du navigateur.

En outre, les utilisateurs peuvent commencer à modifier une image en la survolant et en sélectionnant « Modifier l’image » dans le menu. Les utilisateurs n’ont donc plus besoin de télécharger, d’enregistrer et de modifier les images dans une application distincte sur leur PC ou leur appareil macOS lorsqu’ils créent des visuels pour des présentations ou à d’autres fins.

Nouvelles mises à jour du mode Efficacité

Microsoft a apporté de nouvelles mises à jour à la fonction Mode Efficacité qui améliore les performances de la batterie et offre un meilleur contrôle de la consommation d’énergie sur les appareils. Avec la dernière mise à jour, lorsque l’ordinateur portable détecte une batterie faible, le mode d’efficacité active des fonctions d’économie d’énergie lorsque l’utilisateur interagit et n’interagit pas avec le navigateur.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs options pour économiser la batterie. Le paramètre « Épargne équilibrée » permet d’économiser de l’énergie tout en offrant une bonne expérience de navigation, et le paramètre « Économies maximales » conserve plus d’énergie, mais peut affecter les performances du navigateur. Cette fonction permet également d’économiser de l’énergie lorsque l’appareil est branché.

Des fonctionnalités pour améliorer votre productivité et rester organisé

Collections : Fonctionnalité permettant d’organiser visuellement le contenu Web, les liens, les images et les notes en fonction des différents aspects de la vie. Les collections sont synchronisées entre les appareils

Onglets verticaux : Fonctionnalité de gestion des onglets qui déplace les onglets du navigateur sur le côté gauche de l’écran pour faciliter le défilement et le développement

Groupes d’onglets : Fonctionnalité qui permet de nommer et de coder par couleur les groupes d’onglets pour faciliter l’organisation.

Épingler des onglets spécifiques : Cette fonction permet d’épingler les onglets fréquemment utilisés pour un accès rapide et une efficacité accrue

À l’occasion de cette annonce, Roger Capriotti, de Microsoft, a déclaré :