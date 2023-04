Le Xiaomi 13 Ultra avec son optique Leica est confirmé pour un lancement en avril

Après des rumeurs, Xiaomi a confirmé le lancement du smartphone phare Xiaomi 13 Ultra doté d’une optique Leica en Chine en avril. Il s’agirait d’une variante haut de gamme des smartphones de la série Xiaomi 13, qui se situerait encore au-dessus du Xiaomi 13 Pro et serait donc encore plus cher.

Si Xiaomi a déclaré que le modèle Ultra « fera ses débuts » en avril, elle a également déclaré qu’il sera ensuite « disponible sur les marchés mondiaux dans les mois à venir ». Ces derniers temps, l’entreprise a toujours laissé un écart relativement important entre le lancement en Chine de ses modèles haut de gamme actuels et leur introduction dans le monde entier. Xiaomi laisse certes entendre que cela pourrait changer dans le cas du Xiaomi 13 Ultra, mais ce n’est pas certain.

Il n’est pas surprenant que l’annonce soit faite aujourd’hui, puisqu’il s’agit du 13e anniversaire de la fondation de Xiaomi.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.

Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK

