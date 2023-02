MWC 2023 : le Xiaomi 13 Pro avec des caméras Leica et le Snapdragon 8 Gen 2 arrive en France

Après avoir été initialement lancé en Chine l’année dernière, le Xiaomi 13 Pro arrive maintenant en France et ailleurs dans le monde après une annonce au MWC 2023. Ce smartphone phare est un autre produit du partenariat entre Xiaomi et Leica et est livré avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 et davantage de fonctionnalités haut de gamme.

Le Xiaomi 13 Pro débute à 1 299 euros pour affronter le OnePlus 11 et le Samsung Galaxy S23 et d’autres smartphones phares du marché.

Comme le Xiaomi 13 Pro a déjà fait ses débuts il y a quelques mois, nous avons une idée de ce à quoi ressemble le produit. Le principal point fort du smartphone est son système de caméra, qui est soutenu par Leica. Il y a un capteur photo principal de 1 pouce de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX989 (également vu sur le Vivo X90 Pro+) avec HyperOIS et mise au point de phase Octa-PD, accompagné d’un téléobjectif flottant Leica 75 mm de 50 mégapixels, et d’un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels (qui fait également office de capteur photo macro de 5 cm). Il y a également une caméra frontale de 32 mégapixels.

La collaboration avec Leica a conduit à l’introduction des couleurs classiques 3D Leica, de la qualité d’image double native Leica, de certains filtres Leica, et plus encore. Parmi les autres fonctionnalités proposées par Xiaomi, citons le CyberFocus amélioré, le mode Vlog Studio et le Dolby Vision HDR, et il y a tant de choses à essayer.

La partie performance est connue pour être de premier ordre, grâce au SoC Snapdragon 8 Gen 2, qui est basé sur la technologie de processus de 4 nm de TSMC. Le Xiaomi 13 Pro offre également jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0.

Un focus sur la photo

Le châssis du smartphone comporte également des morceaux de céramique nano-biologique pour une sensation de qualité supérieure. Vous obtenez une grande bosse de caméra et un écran à poinçon. Il s’agit d’un écran OLED hyperbolique flexible LTPO 2K de 6,73 pouces assez grand avec une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz, une luminosité maximale de 1900 nits, HDR10+, Dolby Vision et une certification SGS de protection des yeux. Il prend également en charge un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un verre Gorilla Glass Victus de Corning.

Une puce pour la gestion de la batterie

La batterie d’une capacité de 4 820 mAh du Xiaomi 13 Pro est équipée de la puce Xiaomi Surge pour la gestion de la batterie et une expérience de charge rapide et intelligente. Il y a un support pour la charge rapide de 120W, la charge sans fil de 50W et la charge sans fil inversée de 10 W. Le smartphone fonctionne sous MIUI 14, basée sur Android 13.

Parmi les autres détails à noter, citons la prise en charge de la double carte SIM 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, le refroidissement VC ultra-large de 3400 mm², les doubles haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, le NFC, le GPS/Beidou/GLONASS/NavIC et la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, entre autres.

Le Xiaomi 13 a également été lancé

Outre le Xiaomi 13 Pro, la société a également lancé le Xiaomi 13 pour les marchés mondiaux. Le Xiaomi 13 est doté d’un écran plat E6 AMOLED flexible de 6,36 pouces avec une luminosité maximale de 1900 nits, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution full HD+, des bords ultra étroits de 1,61 mm et un rapport écran/corps de 93,3 %.

Le Xiaomi 13 est équipé d’un capteur principal Sony IMX800 de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un nouveau téléobjectif de 10 mégapixels 3,2 X, tous dotés d’une optique Leica. Il est également classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le Xiaomi 13 a un dos en verre 2.5D.

Sous le capot, le Xiaomi 13 a une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, une charge filaire de 67 W. Il dispose d’une charge sans fil de 50 W et d’une charge sans fil inversée de 10 W. On retrouve aussi le CPU Snapdragon 8 Gen 2 avec le GPU Adreno 740 et 8 ou 12 Go de RAM (LPPDDR5x) et 256 Go de stockage UFS 4.0.

Le Xiaomi 13 est disponible en noir, blanc et vert et son prix débute à 999 euros.