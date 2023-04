Le casque de réalité mixte d’Apple arrivera dans un contexte assez compliqué

La rumeur veut qu’Apple dévoile dans quelques mois son tant attendu casque de réalité mixte, alias Reality Pro, mais cette révélation semble arriver à un moment où la demande pour la réalité virtuelle haut de gamme est en fait assez faible.

Selon un nouvel article de l’analyste Ming-Chi Kuo, certains des plus gros paris récents dans le domaine de la réalité virtuelle ont largement échoué. Ming-Chi Kuo rapporte que :

Sony a réduit d’environ 20 % son plan de production de 2023 pour le PS VR2 Le cycle de vie du produit Quest Pro de Meta n’est que d’environ 300 000 unités Les livraisons de Pico (la plus grande marque chinoise de casques AR/VR) en 2022 ont été inférieures de plus de 40 % aux prévisions

En d’autres termes, l’impressionnant PSVR 2 n’a pas été aussi populaire que Sony l’espérait, les ventes de Meta Quest Pro effleurent à peine les quelque 20 millions d’unités vendues par le Quest 2, et Pico, propriété de ByteDance, est également en difficulté.

Vous l’aurez compris, si le prochain casque de réalité mixte d’Apple n’a pas encore été lancé, il est déjà présenté comme le « dernier espoir » du secteur des casques de réalité virtuelle. Cela montre à quel point le marché est dans une situation désastreuse, du moins selon certaines estimations.

Apple va-t-elle secouer le marché ?

Selon Ming-Chi Kuo, ce malaise touche aussi bien les casques de réalité augmentée (AR) et de réalité mixte (MR) que les casques de réalité virtuelle (VR). « L’annonce d’Apple est probablement le dernier espoir de convaincre les investisseurs que le casque AR/MR pourrait avoir une chance de devenir le prochain produit phare de l’électronique grand public », estime Kuo. Si la situation est si sombre, c’est parce que la demande pour ces casques est apparemment beaucoup plus faible que prévu.

Tout cela donne l’image d’un secteur en difficulté, et il n’y a actuellement « pas assez de preuves » pour suggérer que les casques de réalité mixte peuvent capter l’imagination du public — et son argent durement gagné — dans un avenir prévisible, conclut le rapport de Kuo.

Bien qu’il ne soit pas encore commercialisé, le casque d’Apple n’a pas échappé à cette atmosphère négative. Certains employés de l’entreprise s’inquiètent apparemment de son avenir, tandis qu’un éminent journaliste d’Apple a déclaré que l’appareil risquait de devenir un « flop retentissant » en raison de son prix élevé (estimé à environ 3 000 dollars) et d’une clientèle sceptique quant à l’utilité et à l’attrait des casques de réalité mixte.

L’inquiétude grandit

Ce ne sont pas des conditions idéales pour le lancement de la Reality Pro par Apple. Bien que les faiblesses de ses rivaux puissent être l’occasion pour Apple de s’emparer de parts de marché, on s’attend à ce qu’il vende relativement peu d’unités de son casque.

En fait, Kuo a précédemment déclaré qu’Apple craignait tellement que le Reality Pro ne parvienne pas à créer son propre « moment iPhone » que la société a choisi de reporter son lancement de la WWDC à une date ultérieure. En fin de compte, cette décision pourrait s’avérer judicieuse.

Il n’est pas non plus évident de savoir pourquoi nous avons besoin d’un casque Apple aujourd’hui. Dans une récente interview, le PDG Tim Cook a affirmé que la réalité augmentée pouvait améliorer la « communication » et la « connexion », et le casque lui-même est apparemment axé sur la « coprésence ». Mais ces arguments sont assez analogues à ceux avancés par Meta pour l’impopulaire Quest Pro.

Quoi qu’il en soit, tout porte à croire que l’entreprise dévoilera l’appareil lors de la Worldwide Developers Conference le 5 juin.